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एवलिन शर्मा पति तुषान भिंडी से लेंगी तलाक, 2 बच्‍चों की मां एक्ट्रेस ने 5 साल पहले की थी शादी

Evelyn Sharma Divorce: एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने साल 2021 में तुषान भिंडी के साथ शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं. अब इस कपल ने अलग होने का फैसला किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 1, 2026 9:56 PM IST
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एवलिन शर्मा और तुषान भिंडी ने अलग होने का फैसला किया है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक दुखभरी खबर सामने आई है. दरअसल, एक सेलिब्रिटी कपल का घर टूट रहा है. रणबीर कपूर की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' फेम एक्ट्रेस एवलिन शर्मा (Evelyn Sharma) अपने पति तुषान भिंडी (Tushaan Bhindi) से तलाक लेने जा रही हैं. एवलिन शर्मा ने पति तुषान भिंडी से अलग होने की बात को कन्फर्म किया है. इस कपल के अलग होने से उनके तमाम चाहने वाले फैंस को झटका लगा है. 5 साल पहले दोनों ने शादी की थी और दोनों 2 बच्चों के माता-पिता है. हालांकि, दोनों अपने बच्चों का मिलकर पालन पोषण करेंगे. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने क्या बताया है.

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एवलिन शर्मा ने अलग होने की बात को किया कन्फर्म

'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, एवलिन शर्मा और तुषान भिंडी ने तलाक लेने का फैसला किया है. एक्ट्रेस ने पति से अलग होने की खबरों को कन्फर्म किया है. एवलिन शर्मा ने कहा, 'हमने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला किया है. लेकिन हम अपने बच्चों को साथ में बड़ा करेंगे. उन्हें मिलकर पालेंगे. हम चाहेंगे कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए. मैं और तुषान आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं. इसलिए हमारे कोई विवाद नहीं है. हम अपने जीवन में ताउम्र दोस्ती और को-पेरेंटिंग का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं.' बताते चलें कि एवलिन शर्मा और भारतीय मूल के डेंटल सर्जन तुषान भिंडी की मुलाकात साल 2018 में हुई थी. दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे और एक-दूसरे को दिल दे बैठे थे. एक साल तक डेट करने के बाद एवलिन शर्मा और तुषान भिंडी ने साल 2019 में सगाई की थी और दो साल बाद 2021 में शादी की थी. इस कपल के दो बच्चे हैं.

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एवलिन शर्मा का एक्टिंग करियर

एवलिन शर्मा के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2006 में अमेरिकी फिल्म 'टर्न लेफ्ट' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद एवलिन शर्मा ने साल 2012 में फिल्म 'फ्रॉम सिडनी विद लव' से अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया था. साल 2013 में वह रणबीर कपूर की फिल्म ये 'जवानी है दीवानी' में नजर आईं और लोगों के बीच पॉपुलर हो गईं. एवलिन शर्मा 'हिंदी मीडियम', 'यारियां', 'मैं तेरा हीरो', 'नौटंकी साला', 'भैयाजी सुपरहिट' जैसी मूवीज में नजर आ चुकी हैं. एक्ट्रेस पिछली बार साल 2019 में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'साहो' में नजर आई थीं. एवलिन शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने से जुड़े फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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