50 की उम्र में भी अमीषा पटेल को आते हैं कुंवारे लड़कों के प्रपोजल, जानें एक्ट्रेस को कैसा चाहिए हमसफर?

50 साल की उम्र में सिंगल अमीषा पटेल ने बताया कि उन्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए. एक्ट्रेस ने साफ कहा कि वो शादी के बाद स्ट्रगल नहीं करना चाहतीं और उन्हें आधी उम्र के लड़कों से भी प्रपोजल आते हैं.

अमीषा पटेल को कैसा चाहिए हमसफर

साल 2000 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'कहो ना प्यार है' से रातों-रात सुपरस्टार बनीं अमीषा पटेल आज भी उतनी ही ग्लैमरस और बेबाक हैं. 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी अमीषा एकदम सिंगल हैं और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रही हैं. फैंस हमेशा यह जानने के लिए बेताब रहते हैं कि बॉलीवुड की 'सकीना' आखिर शादी कब करेंगी? शादी का तो पता नहीं, लेकिन हाल ही में एक पॉडकास्ट में अमीषा ने खुलकर बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी में कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए.

पार्टनर पर अमीषा का जवाब

इंटरव्यू के दौरान जब अमीषा से पूछा गया कि क्या वो किसी ऐसे इंसान से शादी करेंगी जो उनसे कम कामयाब या कम अमीर हो? इस पर अमीषा ने बड़ा ही कड़क और प्रैक्टिकल जवाब दिया. अमीषा ने कहा, "देखिए, मैं पास्ट में एक ऐसे रिश्ते में रह चुकी हूं जहां सामने वाला मुझसे कम सक्सेसफुल था. मगर हमारा रिश्ता इस वजह से नहीं टूटा था. मेरे लिए पैसा कभी सबसे जरूरी चीज नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं शादी के बाद एक समझौता भरी जिंदगी जीऊं."

एक्ट्रेस ने अपनी लाइफस्टाइल पर बात करते हुए साफ कहा, "एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे बचपन से मिला है और एक मैंने अपनी खुद की मेहनत से बनाया है. मैंने लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव और मुश्किल दिन भी देखे हैं. अब अगर मुझे अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जीनी है, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? आज अगर मेरा मन 10 दिन के लिए लंदन या न्यूयॉर्क जाकर छुट्टियां बिताने का करे, तो मैं वहां बिना किसी रोक-टोक और स्ट्रगल के जाना चाहती हूं. इसलिए मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो ये सब अफोर्ड कर सके. इतनी मेहनत के बाद मैं यह डिजर्व करती हूं. मैं किसी भी रिश्ते में 'मम्मा' बनकर नहीं रह सकती."

आधी उम्र के लड़कों के प्रपोजल

इसी बातचीत में अमीषा ने एक और मजेदार खुलासा किया. उन्होंने बताया कि आज भी उन्हें खुद से आधी उम्र के यानी बहुत छोटे लड़कों से शादी के प्रपोजल आते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने से छोटे लड़के को डेट करने के लिए तैयार हैं? तो अमीषा ने बहुत ही समझदारी भरा जवाब देते हुए कहा, "मेरे लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है. इंसान का दिमाग मैच्योर होना चाहिए. मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना-देना नहीं होता. कई बार बड़ी उम्र के लोग भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं."

विक्रम भट्ट संग अफेयर

अमीषा पटेल की लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. उनका सबसे लंबा और चर्चित रिलेशनशिप फिल्ममेकर विक्रम भट्ट के साथ था. दोनों की मुलाकात 'आप मुझे अच्छे लगने लगे' के सेट पर हुई थी और दोनों ने 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. बाद में अमीषा ने माना था कि इस रिश्ते को पब्लिक करने की वजह से उनके करियर को काफी नुकसान हुआ था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.