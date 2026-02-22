रिलीज से पहले ही 'यादव जी की लव स्टोरी' पर मचा घमासान, विवादों में घिरी फिल्म, एल्विश यादव ने दिया रिएक्शन

एल्विश यादव की फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर चुकी है. फिल्म के टाइटल और कुछ सीन को लेकर यादव समाज ने प्रदर्शन किया है. जिसके बाद एल्विश यादव ने इसपर अपना रिएक्शन दिया है.

सिनेमा इंडस्ट्री में इन दिनों 'यादव जी की लव स्टोरी' को लेकर विवादों का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है. 27 फरवरी को रिलीज के लिए तैयार इस फिल्म का टीजर जैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आया, जिसके बाद एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया. फिल्म के टाइटल और उसके भीतर फिल्माए गए कुछ सीन को लेकर यादव समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे फिल्म की रिलीज पर अब बादल मंडराने लगे हैं.

क्यों नाराज है यादव समाज?

फिल्म के टीजर के सामने आने के बाद यादव समुदाय के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. समुदाय का आरोप है कि फिल्म में उनके समाज की इमेज को गलत तरीके से पेश किया गया है. उनका कहना है कि मनोरंजन के नाम पर किसी खास समुदाय की गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिल्म के नाम में 'यादव जी' शब्द के इस्तेमाल और कुछ सीन में दिखाए गए बर्ताव को लेकर समाज ने आपत्ति जताई है. प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक विवादित हिस्सों को फिल्म से हटाया नहीं जाता या उनमें जरूरी सुधार नहीं किए जाते, वे किसी भी कीमत पर फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे.

एल्विश यादव का बड़ा बयान

इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी. चूंकि एल्विश खुद इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और युवाओं के बीच उनका जबरदस्त क्रेज है, इसलिए हर कोई उनके रिएक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. जिसके बाद एल्विश यादव ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट 'X' पर अपनी बात रखते हुए लिखा कि "अगर फिल्म की कहानी से यादव समुदाय की भावनाओं और मान-सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो निर्माता-निर्देशकों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. किसी की भावनाओं की कीमत पर मनोरंजन सही नहीं है. मुझे उम्मीद है कि मेकर्स समय रहते इन चिंताओं को सुलझाएंगे."

बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर पड़ेगा असर

फिल्म की रिलीज में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. ऐसे में मेकर्स के सेंसर बोर्ड और समुदाय की मांगों के आगे झुककर फिल्म में काट-छांट करेंगे या फिर कानूनी लड़ाई का सामना करें. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस तरह के विवाद फिल्म की पब्लिसिटी तो कर देते हैं, लेकिन अगर विरोध हुआ तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more