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'धुरंधर' भी नहीं तोड़ सकी आमिर खान की इस फिल्म का रिकॉर्ड, बनी दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय मूवी

आज हम आपको आमिर खान की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसका रिकाॅर्ड आज तक नहीं टूट सका. इस फिल्म के सामने 'धुरंधर' भी झुक गया. वहीं आमिर की इस फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर बजट से 30 गुना ज्यादा कमाई की थी.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 14, 2026 4:03 PM IST

'धुरंधर' भी नहीं तोड़ सकी आमिर खान की इस फिल्म का रिकॉर्ड, बनी दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय मूवी
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भारतीय सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज यानी 14 मार्च 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. तीन दशकों से अधिक के करियर में आमिर ने 'लगान' से लेकर '3 इडियट्स' जैसी कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बदल दिया है. लेकिन उनके करियर में एक ऐसी फिल्म का नाम भी शामिल है, जिसकी चमक के आगे आज की 1000 करोड़ी फिल्में भी फीकी नजर आती हैं. हैरानी की बात यह है कि ‘धुरंधर’, ‘पुष्पा 2’, ‘जवान’ और ‘पठान’ जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका तो मचाया, लेकिन आमिर की इस फिल्म के उस रिकॉर्ड के कोई तोड़ नहीं पाया है.

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कौन सी है वो फिल्म

हम बात कर रहे हैं साल 2016 की मास्टरपीस फिल्म 'दंगल' की. जब हम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की बात करते हैं, तो 'दंगल' का नाम सबसे ऊपर आता है. इस फिल्म ने वह कारनामा कर दिखाया जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक सपना है. 'दंगल' की कुल ग्लोबल कमाई 2,000 करोड़ के पार निकल गई थी. यह काफी हद तक चीन के बॉक्स ऑफिस को जाता है, जहां यह फिल्म ने चीनी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी.

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कोई फिल्म नहीं तोड़ सकी रिकाॅर्ड

अगर हम दंगल से आज की फिल्मों की तुलना कर के देखें तो 'पठान' ने 1050.30 करोड़, 'जवान' 1148.32 करोड़, 'धुरंधर' 1349–1428 करोड़ और यहां तक कि 'पुष्पा 2' 1800 करोड़ की कमाई की थी. जो दंगल से बहुत पीछे हैं.

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महावीर सिंह फोगाट की शानदार कहानी

'दंगल' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हरियाणा के एक पिता की कहानी है. यह फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपनी बेटियों को समाज की रूढ़ियों से लड़कर दंगल के लिए तैयार किया. इस फिल्म का सामाजिक प्रभाव इतना गहरा था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया. इसने खेल की दुनिया में लड़कियों की भागीदारी को लेकर देश का नजरिया बदल दिया.

आमिर खान ने फिल्म के लिए किया ये काम

आमिर खान को परफेक्शनिस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है. दंगल के लिए उन्होंने अपने शरीर के साथ जो किया, वह किसी भी एक्टर के लिए हैरानी की बात है. पहले उन्होंने बूढ़े महावीर फोगाट दिखने के लिए 28 किलो वजन बढ़ाया. इसके बाद, युवा पहलवान के सीन्स शूट करने के लिए उन्होंने महज 20 हफ्तों में कड़ी मेहनत कर 25 किलो वजन कम किया और सिक्स-पैक एब्स बनाए. यह फिल्म महज 70 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसने अपनी लागत से करीब 30 गुना ज्यादा कमाई की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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