'धुरंधर' भी नहीं तोड़ सकी आमिर खान की इस फिल्म का रिकॉर्ड, बनी दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय मूवी

भारतीय सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज यानी 14 मार्च 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. तीन दशकों से अधिक के करियर में आमिर ने 'लगान' से लेकर '3 इडियट्स' जैसी कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बदल दिया है. लेकिन उनके करियर में एक ऐसी फिल्म का नाम भी शामिल है, जिसकी चमक के आगे आज की 1000 करोड़ी फिल्में भी फीकी नजर आती हैं. हैरानी की बात यह है कि ‘धुरंधर’, ‘पुष्पा 2’, ‘जवान’ और ‘पठान’ जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका तो मचाया, लेकिन आमिर की इस फिल्म के उस रिकॉर्ड के कोई तोड़ नहीं पाया है.
कौन सी है वो फिल्म
हम बात कर रहे हैं साल 2016 की मास्टरपीस फिल्म 'दंगल' की. जब हम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की बात करते हैं, तो 'दंगल' का नाम सबसे ऊपर आता है. इस फिल्म ने वह कारनामा कर दिखाया जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक सपना है. 'दंगल' की कुल ग्लोबल कमाई 2,000 करोड़ के पार निकल गई थी. यह काफी हद तक चीन के बॉक्स ऑफिस को जाता है, जहां यह फिल्म ने चीनी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी.
कोई फिल्म नहीं तोड़ सकी रिकाॅर्ड
अगर हम दंगल से आज की फिल्मों की तुलना कर के देखें तो 'पठान' ने 1050.30 करोड़, 'जवान' 1148.32 करोड़, 'धुरंधर' 1349–1428 करोड़ और यहां तक कि 'पुष्पा 2' 1800 करोड़ की कमाई की थी. जो दंगल से बहुत पीछे हैं.
महावीर सिंह फोगाट की शानदार कहानी
'दंगल' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हरियाणा के एक पिता की कहानी है. यह फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपनी बेटियों को समाज की रूढ़ियों से लड़कर दंगल के लिए तैयार किया. इस फिल्म का सामाजिक प्रभाव इतना गहरा था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया. इसने खेल की दुनिया में लड़कियों की भागीदारी को लेकर देश का नजरिया बदल दिया.
आमिर खान ने फिल्म के लिए किया ये काम
आमिर खान को परफेक्शनिस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता है. दंगल के लिए उन्होंने अपने शरीर के साथ जो किया, वह किसी भी एक्टर के लिए हैरानी की बात है. पहले उन्होंने बूढ़े महावीर फोगाट दिखने के लिए 28 किलो वजन बढ़ाया. इसके बाद, युवा पहलवान के सीन्स शूट करने के लिए उन्होंने महज 20 हफ्तों में कड़ी मेहनत कर 25 किलो वजन कम किया और सिक्स-पैक एब्स बनाए. यह फिल्म महज 70 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसने अपनी लागत से करीब 30 गुना ज्यादा कमाई की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates