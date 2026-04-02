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बॉलीवुड की हाई-बजट फिल्में भी नहीं ले पाईं रामानंद सागर की 'रामायण' की जगह, असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

रामानंद सागर की 'रामायण' सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा में बसी आस्था और भक्ति है. आज के हाई-टेक सिनेमा और 4000 करोड़ के बजट वाले दौर में भी रामानंद सागर की ‘रामायण’ का कोई मुकाबला नहीं है. 

By: Shreya Pandey  |  Published: April 2, 2026 5:19 PM IST

बॉलीवुड की हाई-बजट फिल्में भी नहीं ले पाईं रामानंद सागर की 'रामायण' की जगह, असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!
ramayana

भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कई सीरीयल आए और गए, लेकिन रामानंद सागर की 'रामायण' एक ऐसी महागाथा बन गई जिसे समय की धूल भी धुंधला नहीं कर पाई. आज के दौर में जब रणबीर कपूर की 'रामायण' 4000 करोड़ के बजट और माॅर्डन तकनीक के साथ आ रही है, तब भी दर्शकों के मन में एक ही सवाल है, क्या यह पुरानी 'रामायण' जैसा जादू पैदा कर पाएगी. आज 39 साल बाद भी उस क्रेज में कोई कमी नहीं आई है.

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जब साल 1987 में पहली बार दूरदर्शन पर 'रामायण' का प्रसारण शुरू हुआ, तो भारत की सड़कें सूनी हो जाती थीं. लोग टीवी सेट को अगरबत्ती दिखाकर प्रणाम करते थे. आज 39 साल बाद इस सीरियल को लेकर लोगों में वही क्रेज है. आधुनिक सिनेमा अपनी चकाचौंध से आंखें तो चौंधिया सकता है, लेकिन भारत के लोगों के दिलों में रामानंद सागर की रामायण ही बसा हुआ है. आखिर क्या वजह है कि हॉलीवुड लेवल के VFX और करोड़ों वाली फिल्में भी 1987 की उस सीरियल के आगे फीकी नजर आती हैं?

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चेहरे के भाव और इमोशन

आज की फिल्मों में हम सुपरस्टार्स को देखते हैं. जब रणबीर कपूर या प्रभास पर्दे पर आते हैं, तो दर्शक देखते हैं कि एक्टर कैसा काम कर रहा है. लेकिन रामानंद सागर की रामायण में दर्शकों ने एक्टर नहीं बल्कि साक्षात भगवान को देखा. अरुण गोविल की वो शांत मुस्कान और दीपिका चिखलिया की आंखों में बसी करुणा ने ऐसा असर डाला कि लोग उनकी तस्वीरों की पूजा करने लगे.

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तकनीक नहीं इमोशन का दौर

आज की फिल्मों का आधा बजट VFX और एनिमेशन में चला जाता है. लेकिन रामानंद सागर के पास न तो आधुनिक कंप्यूटर थे और न ही करोड़ों का बजट. उनके पास था भाव, उन्होंने तकनीक के बजाय जज्बातों पर ध्यान दिया. केवट का राम के पैर धोना हो या भरत-मिलाप का सीन, उन सीन में जो संगीत और डायलाॅग थे, वे सीधे आत्मा को छूते थे. आज के मेकर्स विजुअल्स पर ज्यादा और इमोशन पर कम ध्यान देते हैं.

संवादों की मर्यादा और शुद्धता

'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों के साथ सबसे बड़ी समस्या उनके डायलाॅग के साथ हुई. जब महाकाव्य की बात आती है, तो दर्शक भाषा में वही गरिमा और मर्यादा चाहते हैं जो वाल्मीकि या तुलसीदास की रामायण में थी. रामानंद सागर ने भाषा की शुद्धता और सरल हिंदी का जो मेल बिठाया, वह आज के दौर में नामुमकिन लगता है. उनके संवाद बहुत पवित्र थे, जो सुनने वाले के मन को शांत कर देते थे.

संगीत और चौपाइयों का जादू

रवींद्र जैन का संगीत और उनकी आवाज में गाई गई चौपाइयां आज भी लोगों के घरों में सुनी जाती है. "मंगल भवन अमंगल हारी" की वो धुन सुनकर मन भक्ति से भर जाता है. आज के दौर में म्यूजिक वीडियो और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के चक्कर में वो भाव पीछे छूट गई है. सागर साहब ने संगीत को कहानी का हिस्सा बनाया था.

भक्ति-भाव से बनाया गया था सीरियल

रामानंद सागर ने रामायण को केवल एक प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक भक्ति-भाव से बनाया था. सेट पर मांस-मदिरा का पूरी तरह मना था और पूरी यूनिट एक परिवार की तरह रहती थी. आज की फिल्में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बनती हैं, जहां शिफ्ट खत्म होते ही कलाकार अपनी दुनिया में लौट जाता है.

सादगी में बसी सुंदरता

आज के दौर में हनुमान जी को सुपरहीरो और राम को वॉरियर दिखाने की होड़ मची है. लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें एक आदर्श पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पेश किया था. उन्होंने कभी भी युद्ध के सीन को बहुत ज्यादा बढ़ाकर नहीं दिखाया. दर्शक रामायण से संस्कार और जीवन की सीख लेते हैं. रामायण में सभी रिश्तों की गरिमा और मर्यादा को बखूबी दिखाया गया है. जो आजकल के फिल्मों में नहीं दिखाए जाते हैं.

रामायण के सीन

रामानंद सागर ने रामायण में जिस जगह और सीन का इस्तेमाल किया वो सब धरती पर मौजूद है. जबकि आज की फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, जो पूरी तरह से AI और VFX से बने हों. इन सीन से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. यही वजह है कि आज की महंगी फिल्में भी उस साधारण रामायण को नहीं हिला पाईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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