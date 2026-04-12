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आशा भोसले के निधन पर बृजेंद्र काला ने जताया शोक, कहा- 'उनको फिर सिनेमा जगत में भेजना'

Asha Bhosle Death: मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके निधन पर सेलिब्रिटीज पर रिएक्शन दे रहे हैं. बृजेंद्र काला और प्राजक्ता शुक्रे ने भी प्रतिक्रिया दी है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 12, 2026 5:04 PM IST

आशा भोसले के निधन पर बृजेंद्र काला ने जताया शोक, कहा- 'उनको फिर सिनेमा जगत में भेजना'
आशा भोसले के निधन से सेलिब्रिटीज दुखी हुए.

संगीत दुनिया की दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) को बीते शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आशा भोसले ने 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. उनके निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुख का माहौल है. आशा भोसले के निधन से ना सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री और सिनेमा जगत बल्कि पूरे देश में शोक मनाया जा रहा है. आशा भोसले के निधन की खबर से सेलिब्रिटीज स्तब्ध हैं और रिएक्शन दे रहे हैं. सिंगर के निधन को म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान बता रहे हैं. एक्टर बृजेंद्र काला (Brijendra Kala) और सिंगर प्राजक्ता शुक्रे (Prajakta Shukre) ने दिवंगत गायिका को लेकर प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं कि दोनों सितारों ने क्या कहा है.

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बृजेंद्र काला बोले- 'आशा भोसले ने बहुत कुछ दिया'

आशा भोसले के निधन पर एक्टर बृजेंद्र काला ने कहा, 'सिनेमा जगत के लिए आज बहुत ही दुख की घड़ी है. दिग्गज आशा भोसले जी, जिन्होंने पूरी उम्र संगीत की पूजा की, आज वो इस दुनिया से चली गईं. मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, देश के लिए और संगीत जगत के लिए बहुत दुखद है. उम्र भले ही बढ़ती जाती है लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है. आपके घर में कोई बड़ा हो या माता-पिता हों, उनकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन आपके जेहन में कभी नहीं होता है कि उनको एक दिन जाना है. आशा भोसले ने संगीत जगत के लिए जो किया है, उनमें जो वर्सटैलिटी थी और जो कमाल के गाने उन्होंने गाए हैं वो अद्भुत है. हर तरह का संगीत, उन्होंने क्या-क्या नहीं दिया है. मैं ईश्वर से प्रार्थना से करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे. आशा भोसले को एक बार फिर इस धरती पर, हमारे देश में और सिनेमा जगत में अवतरित करे. आशा भोसले को सादर नमन.'

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प्राजक्ता शुक्रे ने आशा भोसले के निधन पर जताया दुख

आशा भोसले के निधन से दुखी सिंगर प्राजक्ता शुक्रे ने कहा, मेरी दिल से इच्छा था कि कम से एक एक बार उनसे मिलूं. अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने और कोशिश क्यों नहीं की, क्यों उन लोगों से बार-बार गुजारिश नहीं की जो इसे मुमकिन बना सकते थे. उनकी कला की जितनी तारीफ की जाए कम है. वो अपने अपने आप में मिसाल हैं. उनके संगीत जो वर्सटैलिटी, एक्सप्रेशन और रेंज थी, वो अधिकतर आर्टिस्ट के लिए नामुकिन सा लगता है. मैं उनसे दिल से प्यार करता हूं और उनकी हमेशा फैन रहूंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Asha Bhosle Brijendra Kala Entertainment News Prajakta Shukre