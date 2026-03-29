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Exclusive: AI छीन लेगा कलाकारों की रोजी-रोटी? मनोज बाजपेयी ने पर्सनालिटी राइट्स पर रखी अपनी बात, कहा- 'हमारी चीज यूज करोगे तो...'

IFFD 2026: दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी भी हिस्सा बने. इस इवेंट में उन्होंने AI पर न सिर्फ खुलकर बात की बल्कि, पर्सनालिटी राइट्स को लेकर ऐसी बात कही जो अब वायरल हो रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 29, 2026 7:48 PM IST

Exclusive: AI छीन लेगा कलाकारों की रोजी-रोटी? मनोज बाजपेयी ने पर्सनालिटी राइट्स पर रखी अपनी बात, कहा- 'हमारी चीज यूज करोगे तो...'
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 में मनोज बाजपेयी

IFFD 2026 Manoj Bajpayee: दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 के तीसरे दिन बोमन ईरानी और आशीष विद्यार्थी समेत कई दिग्गज सितारों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की. वहीं इस इवेंट में जाने-माने एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल और इसका फिल्म मेकिंग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में खुलकर बात की और एक्टर्स अधिकारों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

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इवेंट में मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee On AI) ने साफ कहा कि, एक कलाकार की मेहनत, उसकी पहचान और उसके काम का सम्मान होना चाहिए. अगर कोई भी किसी कलाकार की पहचान या काम का इस्तेमाल करता है, तो उसे उसके बदले सही कीमत चुकानी चाहिए.

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AI पर क्या बोले मनोज बाजपेयी?

इवेंट में मनोज बाजपेयी ने AI पर बात करते हुए कहा, 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अभी-अभी आया है इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं. वो आने वाला समय बताएगा कि, AI अपने आपको कितना इंप्रूव कर पाएगा. हम उतने ही असली हैं, जितना ये समाज और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो बिल्कुल, आज बहुत सारे मेन स्ट्रीम फॉर्मेट के जो पॉट बॉयलर्स हैं या मैथलॉजिकल चीजें हैं. उन सबपर AI का जोर ज्यादा रहेगा.'

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मनोज बाजपेयी ने AI पर उठाए ये सवाल

एक्टर ने आगे AI पर सवाल उठाते हुए कहा, 'लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या अलग से कुछ क्रिएट कर पाएगा? क्या वो पहला 'सत्या' हो सकता है? क्या वो पहला 'मदर इंडिया' हो सकता है? AI वही देगा जो पहले से ही आपकी वेबसाइट्स या इंटरनेट पर मौजूद है. वो वहीं से चीजें निकालकर दे सकता है. वो नई चीज कहां से लेकर आएगा, ये देखने वाली बात होगी.'

एक्टर्स के राइट्स पर बोले मनोज बाजपेयी

उन्होंने आगे कहा कि, 'अगर हमारी चीज यूज करेंगे तो वो पैसा हमें देंगे. हमसे जुड़ी कोई भी चीज अगर आप यूज करेंगे तो उसका मेहनताना तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक्टर के तौर पर 32 साल से काम कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अपनी क्रैडिबिलिटी आप बनाते हैं और अगर कोई उसका उपयोग करेगा तो एक राइट्स के तरह से वो पैसा देगा.'

कब से कब तक चलेगा IFFD 2026 इवेंट?

आपको बता दें कि, यह फेस्टिवल दिल्ली सरकार और दिल्ली टूरिज्म (DTTDC) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 25 मार्च 2026 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है. इस फिल्मी मेले का मकसद दुनियाभर के बेहतरीन सिनेमा को दिल्ली के आम लोगों तक पहुंचाना है. यहां न सिर्फ फिल्में दिखाई जा रही हैं, बल्कि फिल्म जगत के दिग्गजों के साथ गंभीर चर्चाएं भी हो रही हैं.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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