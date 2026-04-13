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'मैं उनको सुनते हुए बड़ा हुआ हूं', आशा भोसले के निधन पर इमोशनल हुए Dhurandhar 2 एक्टर विक्रम भांबरी

Vikramm Bhambri On Asha Bhosle Death: 'धुरंधर 2' फेम एक्टर विक्रम भांबरी ने आशा भोसले के निधन पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि वह उनको सुनते हुए बड़े हुए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 13, 2026 9:47 PM IST

'मैं उनको सुनते हुए बड़ा हुआ हूं', आशा भोसले के निधन पर इमोशनल हुए Dhurandhar 2 एक्टर विक्रम भांबरी
आशा भोसले के निधन पर विक्रम भांबरी ने रिएक्शन दिया है.

अपनी प्यारी आवाज से लोगों के कानों में रस घोलने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) अब लोगों के बीच में नहीं हैं. मशहूर सिंगर का 92 साल की उम्र में 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी मां को मुखाग्नि दी. इस तरह से आशा भोसले पंचतत्व में विलीन हो गईं. उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई. आशा भोसले के दुनिया से अलविदा कहने से फैंस के साथ ही अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख जताया था. वहीं, 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) एक्टर विक्रम भांबरी (Vikramm Bhambri) ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है. विक्रम भांबरी ने कहा कि वह उनको सुनते हुए बड़े हुए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है?

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आशा भोसले के निधन पर विक्रम भांबरी ने कही ये बात

विक्रम भांबरी ने दिग्गज गायिका के निधन पर दुख जताते हुए कहा, 'आशा भोसले को हमने खो दिया है. मैं उनको सुनते हुए बड़ा हुआ हूं. आप सब लोग भी उनको काफी समय सुनते आ रहे हैं. यहां तक कि उनका एक गाना हमारी मूवी में रिप्राइज वर्जन में था. आशा भोसले का निधन ना सिर्फ म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इडंस्ट्री के लिए बल्कि सब के लिए बहुत दुख की बात है. सभी लोग उनकी आवाज को काफी पसंद करते थे. उन्होंने क्लासिकल से लेकर पॉप गाने तक अपनी आवाज दी है. उनकी आवाज में जादू था, जिसे हम मिस करेंगे. उनके सभी गाने अच्छे थे लेकिन उनके गाने की दो लाइन गाना चाहूंगा. लव यू आशा जी.' विक्रम भांबरी ने आशा भोसले के गाने 'अभी ना जाओ छोड़कर' के दो लाइन गाकर उनको याद किया.

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आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचीं बड़ी हस्तियां

आशा भोसले के 12 अप्रैल को निधन के बाद 13 अप्रैल उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था. आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए विकी कौशल, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, देवेंद्र फडनवीस, राज ठाकरे, हेलेन समेत तमाम हस्तियां पहुंची थीं. अंतिम संस्कार के लिए घर से निकली तो फैंस सड़कों पर उमड़ पड़े. इसके लिए 1000 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई थी. आशा भोसले के पार्थिव शरीर को तिरंगे को लपेटा गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Asha Bhosle Dhurandhar 2 Entertainment News Vikramm Bhambri