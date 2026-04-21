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Dhurandhar एक्टर नसीम मुगल ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'मानवता के लिए गहरा घाव था' Exclusive

Naseem Mughal On Pahalgam Attack: फिल्म 'धुरंधर' के एक्टर नसीम मुगल का पहलगाम हमले को लेकर दर्द छलका है. आइए जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले एक्टर ने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 21, 2026 8:16 PM IST

Dhurandhar एक्टर नसीम मुगल ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'मानवता के लिए गहरा घाव था' Exclusive
पहलगाम हमले की बरसी पर नसीम मुगल इमोशनल हुए.

भारत को एक साल पहले 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम हमले (Pahalgam Attack) में ऐसा घाव मिला, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता. इस हमले में आतंकवादियों ने 26 परिवारों की खुशियां छीन लीं. इस आतंकी हमले को तो एक साल हो गया लेकिन उस भयावह मंजर को यादकर आज भी मन सिहर उठता है. हालांकि, भारत के सैनिकों ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर में दिया था. भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया था. पहलगाम हमले की पहली बरसी पर फिल्म 'धुरंधर' के एक्टर नसीम मुगल (Naseem Mughal) ने रिएक्शन दिया है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए नसीम मुगल ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये हमला मानवता के लिए गहरा घाव था.

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'आतंकवाद की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है'

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले एक्टर नसीम मुगल ने कहा, 'ये सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि कई परिवारों, पूरे देश और शांति और मानवता में भरोसा करने वाले लोगों के लिए गहरा घाव था. कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और सपने बिखर गए. इस घटना ने परिवारों को ऐसा दर्द दिया, जिसे शब्दों से कभी भरा नहीं जा सकता. जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत दुख होता है. आतंकवाद की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है. ये किसी धर्म, संस्कृति या किसी मानवता का नहीं होता है, ये सिर्फ डर और नफरत फैलता है. इसके साथ ही विनाश करता है. मैं इसके खिलाफ खड़ा हूं. आज मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है. उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनकी कहानियां, उनकी हंसी आज भी उनके अपने लोगों के दिलों में बसी हुई है. पहलगाम के लोग और कश्मीर की बड़ी कम्यूनिटी पीड़ितों के इस दुख में भागीदार हैं और हिंसा के ऐसे काम की निंदा करते हैं. ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए चर्चित है. यहां पर हमेशा से पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत किया जाता रहा है. हम ऐसी आशा करते हैं कि कश्मीर सभी के लिए सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण स्थान बना रहे. जय हिंद, कश्मीर जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद.'

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फिल्म 'धुरंधर' में नसीम मुगल के काम की हो रही तारीफ

नसीम मुगल फिल्म 'धुरंधर' रिलीज होने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उनके किरदार लुल्ली डकैत ने लोगों का ध्यान खींचा है. नसीम मुगल ने फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह के साथ जो सीन फिल्माया, उसकी काफी तारीफ हो रही है. नसीम मुगल फिल्म' धुरंधर' से पहले 'गन्स एंड गुलाब्स' जैसे अन्य प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar Entertainment News Naseem Mughal Pahalgam Attack