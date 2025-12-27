ENG हिन्दी
Exclusive: कैमरे के पीछे कैसे हैं Salman Khan? Bigg Boss फेम राजीव अदातिया ने खोला राज, कहा- 'वो एक...'

Salman Khan Secret: बॉलीवुड का भाईजान यानी सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर जहां सभी सेलेब्स एक्टर को बधाई दे रहे हैं, वहीं मॉडल राजीव अदातिया ने बताया कि सलमान कैमरे के पीछे कैसे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 27, 2025 6:23 PM IST

Rajiv Adatia On Salman Khan: बॉलीवुड के 'सुल्तान' यानी सलमान खान (Salman Khan) 27 दिसंबर 2025 को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस से लेकर एक्टर के को-स्टार, दोस्ट और बॉलीवुड सेलेब्स तक हर कोई उन्हें जन्मदिन की खास बधाई दे रहा है. लेकिन इस बर्थडे विशेज के बीच बिग बॉस फेम और मॉडल राजीव अदातिया (Rajiv Adatia) ने सलमान खान (Salman Khan) के उस राज से पर्दा उठाया है, जो कैमरे में कभी कैद नहीं हुआ है.

जन्मदिन पर उठा Salman Khan के इस राज से पर्दा

मॉडल और बिग बॉस फेम राजीव अदातिया (Rajiv Adatia) ने सलमान खान के बर्थडे के मौके पर बॉलीवुड लाइफ से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने एक्टर को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए, जिससे शायद अब तक उनके फैंस भी अनजान थे. दरअसल, सलमान खान का गुस्सा तो कैमरे में कई बार देखने को मिला है, लेकिन उनका प्यार शायद ही देखा हो. भाईजान के उसी राज से अब राजीव ने पर्दा उठा दिया है.

पर्दे के पीछे कैसे हैं Salman Khan?

बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए राजीव अदातिया अपनी बिग बॉस जर्नी को याद करते हुए सलमान खान से जुड़ी कुछ बातें शेयर की. उन्होंने बताया कि, 'बिग बॉस के फाइनल शूट के बाद हम उनसे मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया तारीफ की. कहा तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगा और घर में तुम्हारा होना बहुत प्यारा था.' राजीव ने आगे सलमान खान के उस चेहरे से पर्दा उठाया जो शायद कभी कैमरे में कैद नहीं हुआ. उन्होंने कहा, 'सलमान खान बहुत ही दयालु हैं और बिग बॉस के फाइनल के बाद उनके साथ कुछ पर्सनल समय बिताया, जिसमें उनका दूसरा चेहरा ही देखने को मिला.'

कैमरे के सामने नहीं आया सलमान का ये चेहरा

राजीव ने आगे कहा, 'उनके साथ समय स्पेंड करना बहुत अच्छा था क्योंकि, हमने उना एक बहुत ही सॉफ्ट और टचिंग रूप देखा, कभी-कभी कैमरे पर नहीं दिखता है, लेकिन कंटेस्टेंट्स और लोगों के लिए उनका प्यार और उनकी पोलाइटनेस दिल की छू लेने वाली है.' इस दौरान उन्होंने सलमान खान के काम करने के तरीके को लेकर भी बात की. राजीव ने बताया कि, 'सलमान खान से मैंने जो बातें सीखी हैं, उनमें उनका प्रोफेशनलिज्म, समय पर आना, अपने काम को सीरियस लेना, अपने काम से प्यार करना, दूसरों के प्रति सम्मानजनक और दयालु होना है.'

राजीव ने सलमान खान से सीखी ये खास बात

इस दौरान राजीव ने शेयर किया कि, उन्होंने सलमान खान से सबसे खास बात यह सीखी कि, शोहरत को अपने सिर पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने आगे बॉलीवुड के 'सुल्तान' को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, 'सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस इंडस्ट्री के लिए उनके योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं.'

'उन्होंने कई लोगों का करियर संवारा है'

राजीव ने कहा, 'उन्होंने इस इंडस्ट्री में कई लोगों के करियर को संवारा है, लेकिन वे खुद भी सबसे बड़े सितारों में से एक हैं. इसलिए उनकी सभी फिल्मों, प्यार और बचपन की सभी यादों के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.'

आपको बता दें कि, राजीव अदातिया एक मॉडल और बिजनेस के साथ-साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो बिग बॉस 15 में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शामिल हुए थे और शो से उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी.

