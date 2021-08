Exclusive: Baiju Bawra से बाहर नहीं हुईं Deepika Padukone!! Ranveer Singh के साथ फिर बन सकती है जोड़ी

Deepika is not out from Baiju Bawra: बॉलीवुड के गलियारों से बीते दिनों ही ऐसी खबरें सामने आईं कि संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की अपकमिंग फिल्म बैजू बावरा (Baiju Bawra) से दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का पत्ता साफ हो गया है। संजय लीला भंसाली अपनी पसंदीदा अदाकारा दीपिका पादुकोण को बैजू बावरा में कास्ट करना चाहते हैं लेकिन अदाकारा ने यह शर्त रख दी है कि जितनी फीस रणवीर सिंह को दी जाएगी, उतनी ही फीस वो लेंगी। इस शर्त पर संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण की अनबन हो गई, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। Also Read - करोड़ों रुपये लेने वाले इन 10 बॉलीवुड सेलेब्स ने दिखाई दरियादिली, इन फिल्मों के लिए नहीं ली फीस

हालांकि हम आपको बता दें कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बॉलीवुड लाइफ को जानकारी दी है कि बैजू बावरा से दीपिका पादुकोण का पत्ता पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। मेकर्स ने उनसे बैजू बावरा के बारे में चर्चा जरूर की है लेकिन फिल्म से वो अभी तक बाहर नहीं हुई हैं।

सूत्र के अनुसार, 'संजय लीला भंसाली फिल्म बैजू बावरा के लिए मेल कलाकार को कास्ट करने में लगे हुए हैं। इंडस्ट्री के कई लीडिंग कलाकारों से उनकी बात हुई है। मेल कलाकारों की तरह ही उनके दिमाग में कुछ फीमेल कलाकारों के भी नाम हैं। दीपिका पादुकोण के साथ संजय लीला भंसाली ने काफी काम किया है, जिस कारण वो भी इस रेस में हैं। दीपिका के साथ संजय ने बात की है लेकिन आखिरी फैसला लेना बाकी है। न तो उन्हें फिल्म के लिए अभी साइन किया गया है और न ही उन्हें बाहर किया गया है।'

जो लोग दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली की जोड़ी को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बेचैन हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि वो निराश न हों। हो सकता है कि बैजू बावरा में दीपिका पादुकोण मुख्य अदाकारा के तौर पर नजर आ जाएं।