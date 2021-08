Katrina Kaif joins hand with R. Balki for next: अदाकारा कटरीना कैफ (Katrina Kaif) बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही हैं। इन सालों में कटरीना कैफ ने कई बड़े स्टार्स की फिल्मों में काम किया है। ये फिल्में सुपरहिट भी रही लेकिन कटरीना कैफ उन्हें एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म में लीड किरदार प्ले करते देखना चाहते हैं। ट्रेड को भी लगता है कि कटरीना कैफ इतनी बड़ी स्टार हैं कि वो अपने दम पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती हैं। ऐसा लगता है कि कटरीना कैफ ने आखिरकार अपने फैंस की इस गुहार को स्वीकार कर लिया है। बॉलीवुड लाइफ को मिली ताजा रिपोर्ट के अनुसार कटरीना कैफ ने जाने-माने डायरेक्टर आर. बाल्की (R. Balki) के साथ एक दमदार फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। Also Read - टीवी इडंस्ट्री में हैं बॉलीवुड की इन 11 एक्ट्रेसेस की हमशक्ल, फोटोज देखकर होगी हैरानी

फिल्म से जुड़े एक विश्वसनीय सूत्र ने बॉलीवुड लाइफ को जानकारी दी है कि कटरीना कैफ डायरेक्टर आर. बाल्की की अगली फिल्म में नजर आएंगी इसमें उनके साथ कोई बड़ा स्टार दिखाई नहीं देगा। यह फीमेल सेंट्रिक फिल्म होगी। इस फिल्म को देख कटरीना कैफ के डाईहार्ट फैंस खुश हो जाएंगे। सूत्र ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा है कि फिल्म में मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी लीड किरदार प्ले करेंगे। आर. बाल्की और बिग बी के रिश्ते काफी अच्छे हैं और दोनों ने कई फिल्में साथ में की हैं। जब आर. बाल्की ने बिग बी से इस फिल्म का हिस्सा बनने को कहा तो वो मना नहीं कर पाए।

कटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन ने बूम, सरकार और ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान में साथ काम किया है। ये तीनों ही फिल्में दर्शकों को अच्छी लगी हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इनकी चौथी फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएगी और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। Also Read - शादी का नाम सुनते ही भाग खड़ी होती हैं ये 9 एक्ट्रेस, फिल्मों में हो चुकी है मंडप में एंट्री

आर. बाल्की अदाकारा कटरीना कैफ के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू करने से पहले सनी देओल के साथ एक साईक्लॉजिकल थ्रिलर बनाएंगे, जिसमें दुलकर सलमान भी दिखाई देंगे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। Also Read - Jee Le Zaraa में पहली बार साथ दिखेंगी कटरीना, आलिया और प्रियंका, First Look हुआ आउट