ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Exclusive: R.D. बर्मन की वो एक सलाह, जिसने बदल दी आशा भोसले की जिंदगी, सालों बाद समीर टंडन ने खोला अ...

Exclusive: R.D. बर्मन की वो एक सलाह, जिसने बदल दी आशा भोसले की जिंदगी, सालों बाद समीर टंडन ने खोला अनसुना राज

Asha Bhosle: मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले 13 अप्रैल 2026 को पंचतत्व में विलीन हो गईं हैं, उनके जाने से न सिर्फ इंडस्ट्री को भारी क्षति हुई है, बल्कि कई लोगों को पर्सनली उनके जाने से नुकसान हुआ है. उन्हीं में से एक म्यूजिक डायरेक्टर समीर टंडन भी हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 13, 2026 7:59 PM IST

Exclusive: R.D. बर्मन की वो एक सलाह, जिसने बदल दी आशा भोसले की जिंदगी, सालों बाद समीर टंडन ने खोला अनसुना राज
समीर टंडन ने सुनाया आशा भोसले से जुड़ा अनसुना किस्सा

Exclusive With Sameer Tandon: भारतीय संगीत की दुनिया में जब भी मुकम्मल सिंगर का नाम लिया जाएगा तो आशा भोसले (Asha Bhosle) का नाम सबसे ऊपर होगा. उन्होंने 8 दशक तक इंडस्ट्री पर राज करने के बाद 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उन्होंने अपने 80 साल के करियर में 12000 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी, लेकिन क्या आप जानते हैं बड़ी बहन लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की पॉपुलैरिटी के बीच आशा ताई ने अपनी अलग पहचान कैसे बनाई? सालों तक दफन इस राज से अब पर्दा उठ चुका है. मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर समीर टंडन (Sameer Tandon) ने इसका खुलासा किया है.

Also Read
Asha Bhosle Death: दुनिया को अलविदा कह गईं आशा भोसले, अस्पताल से अंतिम यात्रा तक, जानें 72 घंटों में क्या-क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक, आशा भोसले (Asha Bhosle News) की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन 11 अप्रैल 2026 को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके अगले दिन यानी 12 अप्रैल 2026 को उनके निधन की खबर सामने आई. इस खबर से उनके परिवार और रिश्तेदार से लेकर फैंस तक का दिल टूट गया और इंडस्ट्री में मातम पसर गया. इस शोक के मौके पर उनके करीब रहे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर समीन टंडन ने आशा ताई से जुड़े कई अनुसने किस्से बताए.

Also Read
Asha Bhosle Death: जब स्टूडियो से बाहर निकाल दी गई थीं आशा भोसले, रिकॉर्डिस्ट बोला- 'ये आवाज नहीं चलेगी'

'दुनिया के लिए वो ताई थीं लेकिन मेरे लिए...'

बॉलीवुड लाइफ (Bollywood Life) को दिए इंटरव्यू में समीर टंडन ने कहा, 'पूरी दुनिया उन्हें 'ताई' कहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे 'आई' (मां) कहने का हक दिया था. मैंने आशा आई के साथ 20 साल से ज्यादा का वक्त बिताया है और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था. हमारा साथ तब शुरू हुआ जब मैंने अपनी पहली फिल्म 'पेज 3' के गाने 'हुजूर-ए-आला' के लिए उन्हें रिकॉर्ड किया था. वह अनुभव अपने आप में बेमसाल था क्योंकि वह मुझसे कभी मिली नहीं थी, उन्होंने मेरा नाम तक नहीं सुना था और मैं उस वक्त इंडस्ट्री में एकदम नया था.'

Also Read
Asha Bhosle को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रणवीर सिंह, बिलखती पोती जनाई को गले लगाकर बंधाया ढांढस; फैन्स बोले- 'असली रत्न'

उन्होंने आगे बताते हुए कहा, 'उस समय वह मुंबई में नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को में थीं, फिर भी वह गाना गाने के लिए मान गईं. तब आज जैसी तकनीक नहीं थी, फिर भी हॉटमेल के जरिए हमने फाइलें भेजीं और उन्होंने वहीं से गाना रिकॉर्ड करके भेजा. जब वह वापस आईं और मैंने उनके पैर छूकर पूछा कि, 'ताई' आपने मुझे जैसे नए लड़के के लिए गाना कैसे गाया?' तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही.

R.D. बर्मन की एक सलाह ने बदल दी आशा ताई की जिंदगी

समीर टंडन ने बताया कि, 'उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, एक दिन मैं और पंचम (आर.डी. बर्मन) आराम कर रहे थे, तब पंचम ने मुझसे कहा था. आशा, अगर तुम्हें हमेशा वक्त के साथ चलना है, तो तुम्हें नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के हिसाब से खुद को ढालना होगा. ये नए लड़के नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और तुम्हें उसे अपनाना होगा. अगर तुम उन्हें मना कर दोगी, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी.' म्यूजिक डायरेक्टर ने आगे कहा कि, आशा भोसले वाकई एक कम्प्लीट पैकेज और मुकम्मल इंसान थीं.

आशा ताई पर किताब लिखना चाहते हैं समीर टंडन

समीर टंडन ने आगे कहा कि, वो उनपर एक किताब लिखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि, 'आशा 'आई' ने मुझे सिखाया कि कैसे जब लता जी अपने करियर के शिखर पर थीं, तब आशा ने अपनी अलग पहचान, अपना अस्तित्व और अपना वजूद बनाया. उन्होंने अपनी सिंगिंग में नए प्रयोग किएय उनकी ये बातें आज बड़े-बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों के लिए भी एक सीख है कि कॉम्पिटिशन के बीच अपन जगह कैसे बनाई जाती है.'

ये थी आशा भोसले की आखिरी ख्वाहिश

'वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थीं. उनकी पोती जनाई, जो आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक बना रही है, उसे आशा जी ने हमेशा बढ़ावा दिया. उन्होंने जनाई से कहा कि आज के दौर में सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित मत रहो, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिल्मों से भी आगे निकल रहा है.'

समीर ने आगे कहा कि, 'मुझे याद है उन्होंने मुझसे साफ कहा था, 'मैं अपनी आखिरी सांस तक गाऊंगी और मैं आलिया भट्ट जैसी यंग लड़कियों के लिए भी गाना चाहती हूं. अगर तुम्हारे पास आलिया के लिए कोई गाना हो, तो मुझे बताना, मैं जरूर गाऊंगी.' यही आशा भोसलें थीं, जिन्होंने 90 की उम्र पार करने के बाद भी खुद को कभी बूढ़ा महसूस नहीं होने दिया.'

आशा भोसले ने समीर टंडन से लिया था ये वादा

समीने आगे कहा कि, 'जब भी मैं उनके घर जाता, वह खुद मेरे लिए पोहा और चाय-कॉफी बनातीं. वह हमेशा रियाज करती रहती थीं और बेहद एक्टिव थीं. वह हमेशा कहतीं, चलो अब अगला एल्बम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं. वह कभी थकती नहीं थीं.' बता दें कि, समीर ने बताया कि आशा भोसले ने उनसे एक वादा भी लिया था. उन्होंने कहा, 'आशा आई ने मुझसे एक वादा लिया था कि, जब वह इस दुनिया से जाएं, तो हम रोएं नहीं बल्कि उनके संगीत, उनके काम और उनकी इस सुरीली आवाज का जश्न मनाएं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Asha Bhosle Bollywood News Entertainment News R D Burman Sameer Tandon