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Exclusive: 'ये लोग एक बार आते हैं, अपना मिशन पूरा करके चले जाते हैं', आशा भोसले के निधन से दुखी हुए समीर अंजान

Sameer Anjaan On Asha Bhosle Death: मशहूर गीतकार समीर अंजान ने आशा भोसले के निधन पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दिवंगत गायिका को एक इंस्टीट्यूट बताया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 12, 2026 3:34 PM IST

Exclusive: 'ये लोग एक बार आते हैं, अपना मिशन पूरा करके चले जाते हैं', आशा भोसले के निधन से दुखी हुए समीर अंजान
आशा भोसले के निधन पर समीर अंजान ने रिएक्शन दिया है.

म्यूजिक इंडस्ट्री को 12 अप्रैल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. दरअसल, 92 साल की दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) का निधन हो गया है. उनके निधन की खबर आते ही शोक की लहर दौड़ गई. सिनेमा और संगीत के अलावा दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं. मशूहर गीतकार समीर अंजान (Sameer Anjaan) ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है. समीर अंजान ने कहा है कि संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.

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'आशा भोसले ने अपने सब सपने पूरे किए'

समीर अंजान ने कहा, 'ये बहुत ही दुखद खबर है. आशा जी सिर्फ महान सिंगर नहीं थीं बल्कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक इंस्टीट्यूट थीं. वह इतनी वर्सेटाइल सिंगर थीं और उनका इतना लंबा करियर ग्राफ था. उन्होंने क्या-क्या नहीं गया. मुझे नहीं लगता है कि ये वर्सेटिलिटी हिंदुस्तान के किसी सिंगर में थी. इन सब बातों में सबसे ऊपर वह बहुत अच्छी इंसान थीं. वह खुले दिल की थी. वह जैसी अंदर थीं, वैसी ही बाहर थीं. वह मुंह पर ही गुस्सा कर देती थीं और उनका गुस्सा दो मिनट का होता था. ये लोग एक बार दुनिया में आते हैं और एक मिशन लेकर आते हैं. ये लोग अपना मिशन पूरा करके चले जाते हैं. उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी. मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई भी सपना देखा हो और उसे पूरा ना किया हो. उनके सभी सपने पूरे हुए. आशा भोसले ने जिंदगी में काफी संघर्ष किया और इसके बाद इस ऊंचाई पर पहुंचीं.'

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'आशा भोसले के जाने का दुख सदियों तक रहेगा'

समीर अंजान ने आगे कहा, 'संगीत की दुनिया से जुड़े लोगों का इतना बड़ा नुकसान है कि मैं बता नहीं सकता हूं. इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है. लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी और मौत का खेल चलता रहेगा. लेकिन कुछ लोग इंस्टीट्यूट की तरह होते हैं और इनके जाने का दुख सदियों तक लोगों को रहेगा. उनके गीत और उनकी आवाज और उनका अंदाज कभी भुलाया नहीं जा सकता. आशा जी एक थीं और एक ही रहेंगी, दूसरी आशा जी पैदा नहीं हो सकती. इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हूं. उनका परिवार ही क्या पूरा हिंदुस्तान दुखी होगा. आज का दिन बहुत ही दुखद है. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग में जगह दे. मेरी उनके साथ ही इतनी यादे हैं. मेरे गानों कीं और पिताजी के गानों कीं. जब वो आती थीं तो खूबसूरत माहौल बन जाता था. गानों का ऐसा कौन सा रंग था जो उन्होंने ना गाया हो. हम उनके बारे में इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं. हम लोगों तो उनके बच्चे की तरह थे और उन्हें हमको काफी स्नेह दिया. वह हमेशा हम लोगों के बीच प्रेरणा बनकर रहेंगी. हम लोग उनसे सीखते रहेंगे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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