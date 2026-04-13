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Asha Bhosle Death: आशा भोसले के निधन से टूटे विनीत कुमार सिंह, बोले- 'उनकी आवाज हमारे घरों का हिस्सा रही है'

Vineet Kumar Singh On Asha Bhosle Death: बॉलीवुड एक्टर विनीत कुमार सिंह ने दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 13, 2026 4:11 PM IST

Asha Bhosle Death: आशा भोसले के निधन से टूटे विनीत कुमार सिंह, बोले- 'उनकी आवाज हमारे घरों का हिस्सा रही है'
आशा भोसले के निधन पर विनीत कुमार सिंह ने ये बात कही है.

दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनका सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है. आशा भोसले के निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके निधन से सिलेब्स शोक जता रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर विनीत कुमार सिंह (Vineet Kumar Singh) ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए कहा कि उनकी आवाज हमेशा हमारे बीच में रहेगी. वहीं, सिंगर सोमेश माथुर ने भी आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया है. आइए जानते हैं कि दोनों सेलिब्रिटीज ने क्या कहा है.

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विनीत कुमार सिंह ने आशा भोसले को लेकर कही ये बात

एक्टर विनीत कुमार सिंह ने आशा भोसले के निधन पर कहा, 'आशा जी की आवाज हमारे घरों का हिस्सा रही है, कभी रेडियो पर कभी टीवी तो कभी कहीं दूर से बजती हुई. हम बस सुनते थे और उसमें खो जाते थे. जिंदगी में एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसमें उनकी आवाज थी, वो एहसास शब्दों में कहना मुश्किल है. ऐसी आवाजें कभी नहीं जाती नहीं है. हमारे बीच उनकी आवाज हमेशा रहेगी.'

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सोमेश माथुर आशा भोसले पर लिखेंगे किताब

सिंगर सोमेश माथुर आशा भोसले को लेकर कहा, 'आशा जी हमेशा मुझसे कहती थीं कि मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो गाते-गाते जाऊंगी, माइक के सामने जाऊंगी. वो आज भी इतना खूबसूरत और बेहतरीन गा रही थीं. आशा जी की गायकी आज भी इतनी बुलंद थी. बहुत ही दुख भरी खबर है कि हमारी आशा भोसले जी का निधन हो गया है. आज जाने की जिद ना करो एलबम बनाने में हम लोगों ने साढ़े तीन साल साथ में बिताए. ये मेरे लिए जिंदगी बदलने वाला अनुभव रहा है. मेरी तो आशा जी के साथ हजारों यादे हैं. मैं जल्द ही उनके गाने के बारे में और उनके बारे में एक किताब लिखूंगा.'

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आशा भोसले ने 10 साल की उम्र से गाए गाने

बताते चलें कि साल 1933 में जन्म लेने वाली आशा भोसले को घर में संगीत का माहौल मिला. उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था. आशा भोसले ने करीब 8 दशक लंबे करियर में कई हजार गाने गाए हैं. उन्हें पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था. गौरतलब है कि आशा भोसले की बड़ी बहन और लता मंगेशकर का साल 2022 में 92 साल की उम्र में निधन हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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