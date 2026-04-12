Exclusive: 'हम आपके अगले जन्म का इंतजार रहेगा' आशा भोंसले को हेमा सरदेसाई ने दी श्रद्धांजलि

Asha Bhosle Tribute: भारतीय संगीत की सिंगर आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. सिंगर के निधन पर गायिका हेमा सरदेसाई ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है.

भारतीय संगीत के आसमान का सबसे चमकता सितारा, आशा भोसले जी, हमें अलविदा कह गई हैं. उन्होंने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया, वह किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा है. उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था. उन्होंने बहुत कम उम्र में गणपतराव भोसले से शादी की थी, जो उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी. उस रिश्ते में उन्हें काफी दुख झेलने पड़े थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. बाद में उन्होंने संगीतकार आर.डी. बर्मन से दूसरा विवाह किया, जिन्होंने उनके संगीत सफर को और भी ऊंचाई दी. दुर्भाग्यवश, उनकी एक बेटी ने 9 साल पहले सुसाइड कर लिया. अपनी बेटी वर्षा को खोने का दर्द उन्हें जीवन भर रहा, जिसे उन्होंने संगीत के जरिए ही भुलाने की कोशिश की.

हेमा सरदेसाई ने दी श्रद्धांजलि

आशा ताई के निधन की खबर सुनकर पूरा देश गमगीन है. फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज उन्हें याद कर रहे हैं. इस मौके पर मशहूर गायिका हेमा सरदेसाई ने बेहद भावुक होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. हेमा ने कहा, "आज हम एक सच्ची लीजेंड, आशा भोसले जी के जाने पर उन्हें याद कर रहे हैं. भगवान ने उन्हें 90 साल से ज्यादा की लंबी जिंदगी दी, इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. मैं दिल से यही दुआ करती हूं कि उनकी आत्मा जहां भी हो, वो अगले जन्म में फिर से लौटने का सोच रही हो और फिर से हमारे लिए गाए." हेमा ने आगे कहा कि उनकी आवाज और गाने का अंदाज बेजोड़ था, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा.”

हेमा सरदेसाई ने बहुत ही मार्मिक बात कही कि उन्हें लगता है अब आशा ताई अपनी बेटी वर्षा और अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ हैं. उन्होंने अपने संदेश में आशा ताई को धन्यवाद देते हुए कहा, "मुझे ये किसी चीज का अंत नहीं लगता, बस शरीर ने साथ छोड़ा है. उनकी आत्मा और उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी. जहां भी हैं आशा जी, भगवान आपको खुश रखे. इतने सारे प्यारे-प्यारे गाने देने के लिए दिल से धन्यवाद. आप जहां भी हैं, खुश रहें और जल्द वापस आएं." हेमा के ये शब्द हर उस फैन के दिल की बात हैं, जो आज आशा ताई की कमी महसूस कर रहा है.

आशा भोंसले के गाने

आशा भोसले ने 12 हजार से ज्यादा गाने गाए. आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके गाने ही एकमात्र सहारा हैं. हेमा सरदेसाई की दुआ यही है कि संगीत की यह गायिका अगले जन्म में फिर से वापस आए और अपनी उसी आवाज से हम सबको फिर से दीवाना कर दे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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