Exclusive: कहां शूट हुआ था जसकीरत सिंह रांगी के गांव का सीन? Dhurandhar 2 के टर्बन डिजाइनर ने खोला राज, सुनाया किस्सा

Dhurandhar 2 जहां बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ फैंस सच्ची घटना पर आधारित इस मूवी से जुड़ी अंदर की बात जानने को उत्सुक हो रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस मूवी में जसकीरत सिंह रांगी के गांव का सीन कहां शूट हुआ था.

Dhurandhar 2 Interesting Stories: आदित्य धर (Aditya Dhar) की पीक डिटेलिंग वाली रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. हर दिन करोड़ों की कमाई से नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. दर्शक इस मूवी को देखने के बाद इससे जुड़ी कहानियों और किरदारों के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. हर कोई 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Interesting Stories) में दिखाए किरदारों के पीछे की कहानी जानना चाहता है. खासकर जसकीरत सिंह रांगी के बारे में कि, वो कैसे जसकीरत से हमजा बना? उसका घर कहां है? वहीं अब फिल्म के टर्बन डिजाइन ने बड़ा खुलासा किया है.

Dhurandhar 2 के टर्बन डिजाइनर ने खोला अंदर का राज

हर तरफ चल रही 'धुरंधर 2' की बातों के बीच बॉलीवुड लाइफ ने रणवीर सिंह के टर्बन डिजाइनर बलविंदर सिंह से खास बातचीत की. इस इंटरव्यू में उन्होंने रणवीर सिंह के बिहेवियर से लेकर जसकीरत सिंह रांगी के गांव की शूटिंग तक कई खुलासे किए. अगर आप भी 'धुरंधर 2' से जुड़ी अंदर की बातें जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि, जसकीरत सिंह रांगी के गांव की शूटिंग कहां हुई थी और रणवीर सिंह का क्रू मेंबर्स के साथ कैसा बर्ताव है.

कहां शूट हुआ था जसकीरत सिंह रांगी के गांव का सीन?

इंटरव्यू के दौरान जब बलविंदर सिंह से रणवीर सिंह के पिंक टर्बन और उनके गांव की शूटिंग कहां हुई थी इसके बारे में पूछा जाता है तो इसपर कहते हैं, ''धुरंधर 2' में दिखाए गए जसकीरत सिंह रांगी के घर का शूट हरियाणा बॉर्डर और पटियाला बॉर्डर के पास एक मखमेलपुर गांव है, वहीं उनके घर का सेट बना था. वहीं मैंने रणवीर सिंह की वैनिटी वैन में उनकी पगड़ी बांधी थी.'

रणवीर सिंह के साथ पहली मुलाकात कैसी थी?

टर्बन डिजाइनर ने आगे रणवीर सिंह के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि, 'पहली मुलाकात मेरी रणवीर सिंह के साथ अमृतसर में ही हुई थी जब मैं ऑडिशन देने गया था. उस समय सर (रणवीर सिंह) थोड़ा शांत स्वभाव के थे. लेकिन जैसे-जैसे हम किसी को मिलते हैं बातचीत करते हैं, तो थोड़ा बहुत उभर के आता है. कैसा स्वभाव है. ऐसा ही रणवीर सर के साथ भी हुआ उनका जो नेचर है बहुत अच्छा है.'

उन्होंने आगे बताया कि, 'रणवीर सिंह बात करने में काफी अच्छे हैं खास कर सरदारों को लेकर वो उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं. वो सिर्फ पगड़ी का ही सम्मान नहीं करते, बल्कि जब भी कोई सरदार भाई मिलता है, तो वो उसका भी सम्मान करते हैं. उनके बर्ताव में उनका सिख परिवार का बैकग्राउंड साफ झलकता है.'

क्या आमिर खान और रणवीर सिंह की पगड़ी सेम थी?

वहीं इस दौरान उनसे जब रणवीर सिंह और लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान की पगड़ी की सिमलैरिटी के बारे में पूछा गया तो इस पर बलविंदर ने कहा, 'हां, बिल्कुल! वह लुक काफी हद तक आमिर खान जैसा ही था. रणवीर और आमिर सर की पगड़ी का कलर भी सेम था. मुझे पहले लगा कि कहीं वह उस फिल्म की कॉपी तो नहीं कर रहे, लेकिन जब मूवी देखी तो समझ आया कि उनका स्टाइल और तरीका काफी अलग था.'

'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'धुरंधर 2' रिलीज के बाद से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ रुपए कमा (Dhurandhar 2 Worldwide Collection) डाले हैं और इसकी आधी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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