Fact Check: ऑस्कर 2026 में रेड गाउन में छाईं दीपिका पादुकोण? लुक देख फटी रह गई सबकी आंखें पर सच जान पकड़ लेंगे सिर!

Deepika Padukone at Oscars 2026: 15 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स के हॉलीवुड डॉल्बी थिएटर में 98वें अकादमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2026 (Oscars 2026) का आयोजन किया गया. इस अवॉर्ड शो में दो भारतीय हस्तियां प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और ईशा अंबानी के शामिल होने की खबर है. दोनों बतौर प्रेजेंटर शो का हिस्सा बनी है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की रेड कार्पेट वाली कुछ तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं. ऐसे में कहां एक्ट्रेस के फैंस इस बात से खुश हैं कि, उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस ऑस्कर का हिस्सा बनी है, तो वहीं काफी लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या वाकई में दीपिका ऑस्कर 2026 (Oscars) का हिस्सा बनीं हैं
कैसा है Deepika Padukone का ऑस्कर लुक?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में 'ओम शांति ओम' फेम एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Viral Photo) एक खूबसूरत रेड कलर का स्ट्रैपलेस गाउन और प्यारा सा नेकलेस पहने नजर आ रही हैं. एक फोटो में तो वो हॉलीवुड एक्ट्रेस एम्मा स्टोन से बातें करती भी दिख रही हैं. हालांकि, इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है. ये फोटो इतनी परफेक्ट है कि, कई लोग इसे देखकर धोखा खा गए और उन्हें लगा की एक्ट्रेस वाकई वहां मौजूद थी, लेकिन ये पिक्चर असली नहीं है, बल्कि Ai जनरेटेड है.
Deepika Padukone looks absolutely stunning at #Oscar 2026 red carpet.#oscar2026 pic.twitter.com/3VLW9NuFvLAlso Read
— World of Movies (@WOM1993) March 16, 2026
Oscars का हिस्सा कब बनीं थी Deepika Padukone?
आपको बता दें कि, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Oscars) ने साल 2023 में ऑस्कर अवॉर्ड में शिरकत की थी. तब उन्होंने फिल्म RRR के गाने 'नाटू नाटू' की लाइव परफॉर्मेंस को स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया था. उस समय उनके ब्लैक गाउन वाले लुक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. मालूम हो कि, ऑस्कर 2026 में दीपिका नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा का जलवा देखने को मिला. एक्ट्रेस बतौर प्रेजेंटर शो में पहुंचीं. उन्होंने एक्टर जेवियर बार्डेम के साथ मिलकर 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' का अवॉर्ड दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जेवियर बार्डेम के उस बयान की हो रही है, जो उन्होंने स्टेज पर दिया.
Deepika Padukone and Emma Stone attending Oscars #Oscar pic.twitter.com/QnPpq6F5lm
— ? (@uffyehgehraiyaa) March 15, 2026
स्टेज पर जेवियर ने कही ये बड़ी बात
दरअसल, जैसे ही दोनों स्टेज पर आए, वैसे ही जेवियर ने कहा, 'युद्ध बंद करो और फिलिस्तीन को आजाद करो.' वहीं इस दौरान उनके पास खड़ी प्रियंका (Priyanka Chopra) ये सुनकर मुस्कुराईं और उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई. इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और प्रियंका का ये रिएक्शन हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं अगर बात करें भारतीय फिल्मों की, तो इस साल ऑस्कर 2026 में कोई भी इंडियन फिल्म नॉमिनेट नहीं हो पाई. फिल्म 'होमबाउंड' टॉप 15 तक तो पहुंची थी, लेकिन आखिरी लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना सकी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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