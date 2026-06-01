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Suman Kalyanpur Death: मशहूर प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का 89 में निधन, इन पॉपुलर गानों से बनाई थी पहचान

Suman Kalyanpur Passes Away: 'ना नाम करते प्यार' से लेकर 'मेरा प्यार भी तू है' तक गानों से अपनी पहचान बनाने वाली मशहूर सिंगर सुमन कल्याणपुर ने 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 1, 2026 6:17 AM IST
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सुमन कल्याणपुर का 89 साल की उम्र में निधन

Suman Kalyanpur Passes Away: मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी जादुई आवाज से लोगों का दिल जीत वाली मशहूर सिंगर सुमन कल्याणपुर (Suman Kalyanpur) ने 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. दिग्गज गायिका ने अपने मुंबई स्थित घर में आखिरी सांस ली. जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक लहर दौड़ गई. सेलेब्स से लेकर फैंस तक की आंखें नम हो गईं. सुमन कल्याणपुर के मृत्यु (Suman Kalyanpur Passes Away) की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक हस्तियों से लेकर उनके चाहने वाले तक गायिका को हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है.

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सुप्रिया सुले ने भावुक पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

NCP नेता सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'मशहूर प्लेबैक सिंगर पद्म भूषण सुमन कल्याणपुर जी के निधन की खबर बेहद दिल तोड़ने वाली है. अपनी शहद जैसी मीठी आवाज से उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया. उन्होंने 'निंबोणीच्या झाडामागे', 'अरे संसार संसार', 'केतकीच्या बनी तिथे नाचला मोर' और 'रिमझिम झरती श्रावणधारा' जैसे एक से बढ़कर एक अमर और भावुक गाने गाए. उन्होंने गदिमा की रचनाओं के साथ मराठी संगीत की दुनिया में कदम रखा था. उनके गाए कई सुरीले गीत आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं. उनके जाने से संगीत जगत का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया है. उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि.'

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इन गानों से बनाई है पहचान

पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी और कई अन्य भाषाओं में गाने गाकर एक ऐसा समृद्ध संगीतमय सफर तय किया, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा. आपको बता दें कि, उन्होंने 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे', 'जिंदगी इम्तिहान लेती है', 'मेरा प्यार भी तू है', 'मेरा प्यार भी तू' और 'ना तुम हमें जानो' जैसे सदाबहार गानों से अपनी खास पहचान बनाई है और उन्हें आज भी उन गानों के लिए याद किया जाता है.

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कहां और कब हुआ था सुमन कल्याणपुर का जन्म?

28 जनवरी 1937 में अविभाजित भारत (अब बांगलादेश) के भवानीपुर में जन्मी सुमन कल्याणपुर ने मुंबई के सेंट कोलंबा स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शुरुआत में पेंटिंग में दिलचस्पी दिखाई और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, लेकिन संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पंडित केशवराव भोले, उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से संगीत सीखने की राह पर ला खड़ा किया. उन्हें शुरुआती कामयाबी 1954 में आई फिल्मों 'शुकराची चांदनी' और 'मंगू' से मिली. 1960 के दशक की शुरुआत में मोहम्मद रफी के साथ उनकी जगुलबंदी बेहद सफल रही. अक्सर उनकी आवाज की तुलना महान गायिका लता मंगेशककर से की जाती थी और कई बार तो लोग दोनों की आवाज में फर्क भी नहीं कर पाते थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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