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'मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्टैंड लिए हैं...' नीट विवाद पर खामोशी तोड़ने के बाद बोले मशहूर गायक सोनू निगम

जुलाई में नीट परीक्षा के विरोध प्रदर्शन पर सवाल पूछे जाने पर भड़कने वाले सिंगर सोनू निगम ने महीनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि वह पूरी जानकारी के बिना बयान नहीं देते.

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By: Shreya Pandey | Published: August 12, 2026 3:01 PM IST
'मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्टैंड लिए हैं...' नीट विवाद पर खामोशी तोड़ने के बाद बोले मशहूर गायक सोनू निगम

नीट विवाद बोले मशहूर गायक सोनू निगम

भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री जगत के बेताज बादशाह और अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक सोनू निगम एक बार फिर अपनी किसी गाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने एक बेबाक बयान के चलते सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले जुलाई के महीने में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो आग की तरह फैला था, जिसमें वह नीट परीक्षा से जुड़े छात्रों के विरोध प्रदर्शन और हंगामे पर सवाल पूछे जाने पर बेहद भड़क गए थे. उस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे छात्रों के इस बड़े आंदोलन पर उनकी राय जाननी चाही, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में जवाब देते हुए कहा था, 'अभी हो गया बस'. सोनू के इस रवे और चुप्पी ने उनके फैंस और आम जनता को गहरी हैरानी में डाल दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी.

जनता का गुस्सा और बवाल

सोनू निगम के उस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया था. सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए लिखा था कि केवल अच्छा गाना या हुनर होना किसी को एक बेहतरीन इंसान नहीं बना देता. कई यूजर्स ने यह भी आरोप लगाया कि जब बात देश के आम नागरिकों, युवाओं या छात्रों के समर्थन की आती है, तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा चुप्पी साध लेते हैं. इस पूरी कंट्रोवर्सी के शांत होने के बाद, अब आखिरकार सोनू निगम ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और अपनी सफाई पेश की है.

सिंगर ने दी सफाई

हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनू निगम ने उस घटना के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है. उन्होंने साफ किया कि हर बात को कहने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का एक सही समय और निश्चित जगह होती है. सोनू ने अपनी बात समझाते हुए कहा, ‘मुंबई में पिछले तीन दशकों के लंबे करियर के दौरान मैंने प्रेस और मीडिया के तौर-तरीके अच्छी तरह सीखे हैं. जिस खास मकसद या काम के लिए कोई इवेंट आयोजित किया गया हो, बातचीत का दायरा उसी तक सीमित रहना चाहिए. किसी भी सार्वजनिक मंच पर जाकर बात को दूसरे गैर-जरूरी या राजनीतिक मुद्दों की तरफ भटकाना बिल्कुल गलत है.’

सिंगर ने खुलासा किया कि वह उस इवेंट में अपने दिवंगत गुरु और दिग्गज गजल गायक पंकज उधास को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे. ऐसे में एक बेहद भावुक और पवित्र माहौल में राजनीति या छात्र आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना उनके उसूलों के खिलाफ था और उनके गुरु का अनादर होता है. इसके अलावा, सोनू ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पिता से वादा किया है कि जिस विषय की उन्हें पूरी और पुख्ता जानकारी न हो, उस पर वह कभी भी कोई बयान नहीं देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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