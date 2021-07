Fans mourn Dilip Kumar's demise: दिलीप कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर नम हुईं फैंस की आंखें

Fans mourn Dilip Kumar's demise: बॉलीवुड के लीजेंड कलाकार दिलीप कुमार (98 वर्ष) ने आज (7 जुलाई) सुबह अंतिम सांस ली है। बीते कुछ दिनों से वो अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। 30 जून को ही दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन से कुछ घंटे पहले ही पत्नी सायरा बानों ने फैंस को उनका हेल्थ अपडेट भी दिया था। सायरा बानो का कहना था कि दिलीप साहब अब ठीक हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने फैंस ने गुजारिश की थी सभी लोग दिलीप साहब के लिए दुआएं मांगें। Also Read - Dilip Kumar's Funeral Live Updates: दिलीप कुमार के घर पहुंची विद्या बालन, पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी दिखे साथ

सायरा बानो ने दिलीप कुमार के निधन से पहले ट्वीट कर लिखा था, ‘दिलीप कुमार साहब की हेल्थ में अब सुधार आ रहा है। वो अभी भी आईसीयू में है। हम उन्हें घर ले जाना चाहते हैं लेकिन हमें डॉक्टर्स की अनुमति का इंतजार है। वो आज डिस्चार्ज नहीं होंगे। उन्हें अपने फैंस की दुआओं की जरूरत है। वो जल्द ही वापस लौटेंगे।’

We are grateful for God's infinite mercy on Dilip Sahib that his health is improving. We are still in hospital and request your prayers and duas so that Insha’Allah he is healthy and discharged soon. Saira Banu Khan — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) July 5, 2021

फैंस लगातार दिलीप कुमार के लिए दुआ कर रहे थे और अब उनके निधन की खबर मिलते ही हर किसी की आस टूट गई है। अभी भी कई लोग इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया है, 'आपकी आत्मा को शांति मिले और अल्लाह आपको जन्नत दें।' एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'यकीन नहीं हो रहा है...ये क्या हो गया।'

नीचे देखें फैंस के ट्वीट...

Kash main bhi dekh Pata Aakhiri Baar ?????? #DilipKumar pic.twitter.com/v4SLmj8K72 — ARSLAN ALI (@iamarslanalik) July 7, 2021

You will live forever in our hearts❤️#DilipKumar pic.twitter.com/Qjj4ei9KCC — shafil ghanchi (@ShafilGhanchi) July 7, 2021

" तकदीरें बदल जाती है,

ज़माना बदल जाता है,

मुल्कों की तारीख बदल जाती है,

शहंशाह बादल जाते हैं,

मगर बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत

जिस इंसान का दामन थाम लेती है,

वो इंसान नहीं बदलता | "

Alvida Tragedy King ! ❤️

✨ दिलीप कुमार ✨

✨1922 - 2021✨#DilipKumar pic.twitter.com/xh1MDgO2iy — Abhikant Sharma (@AbhikantSharma) July 7, 2021

Good bye and RIP. You define acting in India. ? — ಅಬ್ದುಲ್ (@Abduls_view) July 7, 2021

Dear Faisal and Saira ji, Yusuf Sb is immortal, he can never pass away. Not even for a fraction. He's present every single moment in our songs, thoughts, dreams, imagination, memories, acts... — Siddhartha Gigoo (@siddharthagigoo) July 7, 2021

May allah grant u jannat — Mohammed Shahid (@MohammeShahid) July 7, 2021

rip dilip sahab — Keval Solanki (@KevalSo00981310) July 7, 2021

Allah jannat Ata farmaye — Furqan Quraishi (@furqanquraishi6) July 7, 2021

RIP the greatest actor ??? — K (@kamlesh63348486) July 7, 2021

What? Oh my God ! — Namrata (@divinityin_) July 7, 2021

नमन — prakash bhardwaz (@prakash74940709) July 7, 2021

इन फिल्मों के लिए किया जाएगा याद

दिलीप कुमार ने बॉलीवुड को ऐसी यादगार फिल्में दी हैं, जिसे कोई भी नहीं भूल सकता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफी योगदान रहा है। दिलीप कुमार ने 'मुगल-ए-आजम', 'नया दौर', 'किला', 'राम और श्याम' जैसी तमाम बेहतरीन फिल्में की हैं।