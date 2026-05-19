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Inder Kaur की लाश मिलने से पहले के आखिरी पोस्ट पर ठनका फैंस का माथा, इस एक बात ने खड़ा किया बड़ा सवाल

Inder Kaur की मौत से न सिर्फ पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसर हुआ बल्कि, उनके फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं. इसी बीच सिंगर का आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस का माथा ठनक गया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 19, 2026 8:01 PM IST
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इंदर कौर की आखिरी इंस्टा पोस्ट ने खड़ा किया बड़ा सवाल

Inder Kaur Last Insta Post Viral: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की उभरती हुई सितारा यशइंदर कौर (Yashinder Kaur) जिन्हें दुनिया इंदर कौर (Inder Kaur) के नाम से जानती थी, उनकी हत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. 19 मई 2026 को सिंगर और मेक-अप आर्टिस्ट यशइंदर कौर की लाश पंजाब के नीलो नहर में मिली, जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच तक शोक की लहर दौड़ पड़ी. लेकिन अब उनकी मौत के बाद उनका आखिरी इंस्टा पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है, जिसे सुनकर आपका दिमाग भी ठनक जाएगा. इस एक सवाल का जवाब अब हर कोई ढूंढ रहा है.

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क्यों वायरल हो रही है इंदर कौर की आखिरी पोस्ट?

इंदर कौर (Inder Kaur Last Insta Post Viral) के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिरी पोस्ट सिंगर की लाश मिलने से ठीक 6 दिन पहले यानी 13 मई 2026 को किया गया है. इसमें सिंगर की एक स्टनिंग फोटो देखने को मिल रही है, जिसमें वो कैमरे के लिए कैंडिड पोज देती नजर आ रही हैं. तस्वीर में इंदर को ब्राउन शर्ट ग्लोइंग मेकअप के साथ झुकी हुई नजरों के साथ नजाकत दिखाते हुए देखा जा सकता है. फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाई थी. अब इसपर फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन इंदर कौर की इस आखिरी पोस्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

इंदर कौर की आखिरी इंस्टा पोस्ट ने खड़ा किया ये बड़ा सवाल

दरअसल, इंदर कौर की ये पोस्ट पुरानी है जिसे उन्होंने 6 दिन पहले रीशेयर किया था. ये पोस्ट सिंगर ने 19 मई 2022 को पोस्ट की थी, लेकिन अब उनकी आखिरी पोस्ट ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि, जब वो 6 दिन पहले किडनैप हो गई थीं, तो इंस्टा पर पोस्ट कैसे डाली? इंदर की आखिरी इंस्टा पोस्ट ने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

किस तरह की इंसान थीं इंदर कौर?

यशइंदर कौर म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थीं और अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज फैंस के साथ शेयर करती रहती थीं. उनकी इंस्टा प्रोफाइल को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि, वो एक जिंदादिल इंसान थीं. बता दें कि, इंदर कौर ने 'अफगान जट्टी', 'सोहना लगदा', 'लानेदारनी', 'देसी सिरे दे' जैसे तमाम गाने दिए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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