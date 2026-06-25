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Lock Upp 2: फराह खान और रितेश देशमुख ने खोला बड़ा राज! शो शुरू होने से पहले ही कंफर्म हुआ इस विवादित कंटेस्टेंट का नाम? - Exclusive

Lock Upp Season 2: एकता कपूर का सबसे विवादित रियलिटी शो 'लॉक अप 2' जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन शो के शुरू होने से पहले ही होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 25, 2026 2:05 PM IST
Lock Upp 2: फराह खान और रितेश देशमुख ने खोला बड़ा राज! शो शुरू होने से पहले ही कंफर्म हुआ इस विवादित कंटेस्टेंट का नाम? - Exclusive

'लॉक अप 2' का खुला बड़ा राज!

Exclusive with Farah Khan and Riteish Deshmukh: ओटीटी (OTT) की दुनिया में एक बार फिर कैदियों के जुल्म, उनके तीखे खुलासे और विवादों का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है. एकता कपूर (Ekta Kapoor) का सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला और विवादित रियलिटी शो 'लॉकअप' अपने दूसरे सीजन (Lock Upp Season 2) के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. यह शो 27 जून 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रहा है और इस बार का बज सातवें आसमान पर है.

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फराह-रितेश ने कंफर्म किया 1 नाम

इस सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज इसका होस्टिंग पैनल है. इस बार शो (Lock Upp 2) को कंगना रनौत नहीं बल्कि, बॉलीवुड की बेबाक डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) और अपनी कॉमिक टाइमिंग और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर रितेश देशमुख बतौर होस्ट कैदियों की क्लास लगाते नजर आएंगे. शो के ग्रैंड प्रीमियर से ठीक पहले जी मीडिया की 'बॉलीवुड लाइफ' टीम ने इन दोनों नए होस्ट से खास और मजेदार बातचीत की. इस दौरान जब शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर सवाल उठा, तो फराह और रितेश ने एक ऐसा नाम कंफर्म कर दिया जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. यह नाम कोई और नहीं बल्कि खुद 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत का है.

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'राखी को कैसे भी करके शो में लाओ...'

इंटरव्यू के दौरान जब फराह खान से पूछा गया कि, 'क्या लॉक अप 2 (Lock Upp 2) के में राखी सावंत को एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो इस पर फराह खान ने बिना कोई बात छुपाए बेहद जवाब दिया. 'कम से कम 6 बार बोला है कि, कैसे भी करके राखी सावंत को इस शो में लेकर आओ! वह मेरी पर्सनल फेवरेट हैं.' फराह ने आगे राखी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि, 'राखी पहले भी कई बड़े रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें 'बिग बॉस' हिंदी और 'बिग बॉस मराठी' शामिल हैं.' फराह ने कहा, 'मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, क्योंकि वह कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है. जब वह किसी शो में एंट्री लेती है, तो फिर वह पूरा शो सिर्फ और सिर्फ उसका हो जाता है. वह हमेशा सच ही बोलती है. आज के समय में राखी जैसा सच और इतनी बेबाकी से कोई नहीं बोल सकता.'

Riteish Deshmukh ने भी लगाई मुहर

फराह खान की इस बात से रितेश देशमुख भी पूरी तरह सहमत नजर आए और उन्होंने भी राखी सावंत की तारीफ करते हुए कहा, 'यह बिल्कुल सच है. राखी एक फैंटास्टिक और बेहद एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट हैं. जैसा फराह ने कहा, वह सच बोलती हैं और सबसे बड़ी बात कि वह पूरी तरह से बेबाक हैं. उन्हें किसी का डर नहीं है कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा.'

क्या लॉकअप सीजन 2 में मचेगा राखी का गदर?

फराह खान और रितेश देशमुख के इन बयानों से साफ है कि 'लॉकअप सीजन 2' के मेकर्स राखी सावंत को शो में लाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. वैसे भी, जहां राखी सावंत होती हैं, वहां एंटरटेनमेंट और कंट्रोवर्सी की गारंटी दोगुनी हो जाती है. कंगना रनौत के पहले सीजन के बाद अब फराह और रितेश की जोड़ी के साथ 27 जून 2026 से शुरू हो रहा यह शो वाकई कई नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार दिख रहा है. अब देखना यह होगा कि राखी जेल के अंदर कैदी बनकर आती हैं या फिर किसी स्पेशल रोल में. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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