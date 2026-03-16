फराह खान ने सुनाई Salman Khan के टूटे दिल की दास्तां, सालों बाद खोला 'जान-ए-मन' गाने का दर्दनाक राज!

Salman Khan: बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में सलमान खान से जुड़ा एक ऐसा राज खोला है, जिसे सुनकर उनके फैंस शॉक्ड रह सकते हैं.

Farah Khan On Salman Khan: फिल्मी सितारों को फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से हंसी, खुशी, रोमांटिक और दुखी होने तक की एक्टिंग करनी पड़ती है. वहीं जब रोने की बात आती है, तो अक्सर स्टार्स आंखों में आंसू लाने के लिए ग्लिसरीन या किसी और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पर्दे पर एक कलाकार के बहते आंसू, दर्शकों के दिल में हजारों जज्बात जगा देते हैं. लेकिन सोचो तब क्या हो जब कोई एक्टर सीन में नकली आंसू बहाने के बजाय सच में ही फूट-फूटकर रोने लगे. ऐसा ही कुछ फराह खान (Farah Khan) की फिल्म 'जाने-ए-मन' के सेट पर सलमान खान (Salman Khan) के साथ भी देखने को मिला था, जिसका खुलासा अब सालों बाद हुआ है.

जब फिल्म के सीन में फूट-फूटकर रोए Salman Khan

वैसे तो सलमान खान (Salman Khan Movie) को इंडस्ट्री के सबसे सख्त और गुस्से वाले एक्टर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनका दिल बिल्कुल मोम की तरह है. जो साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'जान-ए-मन' के गाने 'सौ दर्द हैं' में देखने को मिला था. इस गाने में सलमान खान की परफॉर्मेंस देख फैंस की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन बता दें कि इस गाने में एक्टर असलियत में फूट-फूटकर रोए थे, जिसका खुलासा गाने की कोरियोग्राफ फराह खान ने खुद किया है.

फराह ने सुनाया 'जान-ए-मन' का शॉकिंग किस्सा

फराह खान (Farah Khan News) हाल ही में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में पहुंची थी, जहां उन्होंने इंडस्ट्री, फिल्मों और सितारों के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने सलमान खान के बारे में बात करते हुए एक ऐसा खुलासा किया, जो उनके फैंस को भी शॉक्ड कर सकता है. फराह ने फिल्म 'जान-ए-मन' के बारे में बात करते हुए बताया कि, 'इस फिल्म के गाने बहुत अच्छी हैं और जिस तरह से उन्हें फिल्माया गया है, वो भी कमाल है.'

सीन में असल में क्यों रोए थे Salman Khan?

इस दौरान फराह खान ने सलमान खान के ब्रुकलिन ब्रिज पर रोने वाले सीन के बारे में बात करते हुए कहा, 'सलमान जिस तरह से ब्रुकलिन ब्रिज पर रोए थे, वो असल में रोए थे. मुझे नहीं पता कि उस समय उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने सलमान को अपने दर्द को महसूस करते देखा. वह जिस तरह खड़े होकर रोए, उन्होंने आंखों में ग्लिसरीन या कुछ और नहीं लगाया था. वह बस वहीं फूट-फूटकर रो पड़े और वह एक जादू जैसा था. जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो मैं भी फूट-फूटकर रोई.'

गानों ने मचाया था खूब तहलका

फराह खान के इस खुलासे से सलमान खान के फैंस शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि भाईजान को गुस्सैल और बहुत ही सख्त एक्टर को रूप में जाना जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि, वो अंदर से मोम की तरह बिल्कुल नाजुक हैं. बता दें कि, साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'जान-ए-मन' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जो शिरीष कुंदर के डायरेक्शन में बनी थी. इसमें सलमान खान के साथ अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आए थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अपना जलवा दिखाने में नाकामयाब रही, लेकिन इसके गाने खूब हिट हुए थे.

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