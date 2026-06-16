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Tees Maar Khan के सेट पर हेलीकॉप्टर से आते थे Akshay Kumar, डायरेक्टर Farah Khan बोली- 'मेरे सारे पैसे खा गया'

Tees Maar Khan Shooting Days: अक्षय कुमार की फिल्म 'तीस मार खान' साल 2010 में रिलीज हुई थी. फराह खान ने इस फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक किस्सा बताया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 16, 2026 4:35 PM IST
Tees Maar Khan के सेट पर हेलीकॉप्टर से आते थे Akshay Kumar, डायरेक्टर Farah Khan बोली- 'मेरे सारे पैसे खा गया'

फिल्म तीस मार खान साल 2010 में रिलीज हुई थी.

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'भूत बंगला' अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने अन्य सितारों के साथ पॉडकास्ट किया. इस पॉडकास्ट में डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) भी मौजूद थीं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक किस्सा शेयर किया है. दरअसल, अक्षय कुमार ने फराह खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'तीस मार खान' (Tees Maar Khan) में काम किया था. ये किस्सा इसी फिल्म से जुड़ा हुआ था. आइए जानते हैं कि फराह खान ने क्या बताया.

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फराह खान ने सुनाया फिल्म 'तीस मार खान' का किस्सा

फराह खान ने साल 2010 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'तीस मार खान' की शूटिंग के समय को याद किया. उन्होंने बताया, 'हम माल्शेज में तीस मार खान की शूटिंग कर रहे थे. रोज हम लोगों का कॉल टाइम 8 बजे था. ये जगह मुंबई से ढाई घंटे की दूरी पर तो सभी वहीं रुकते थे. अक्षय कुमार शाम को पैकअप करके मुंबई वापस चले जाते थे और अगली सुबह 7.45 पर लौटते थे.' फराह खान की बात सुनकर लोग हैरान रह गए कि ये कैस संभव था. इस पर अक्षय कुमार ने बताया, 'मैं हेलीकॉप्टर से आता जाता था.' फराह खान बोलीं, 'मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था कि कोई एक्टर हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन वह हमेशा टाइम पर रहता था.' अक्षय कुमार ने कहा, 'इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं खुद प्रोड्यूसर था.' इस पर फराह खान ने कहा, 'मैं भी प्रोड्यूसर थी. मेरे सारे पैसे खा गया.' अक्षय कुमार ने कहा, 'मैं पैसे खा गया? तुमने फिल्म से सबसे ज्यादा पैसे कमाए.' फराह खान कहती हैं, 'रॉनी को बुलाओ वो हमारे पैसों के बारे में बताएगा.'

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अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म का किया जा रहा है इंतजार

बताते चलें कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का जबरदस्त बज बना हुआ है. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ 20 ज्यादा सितारे नजर आने वाले हैं. ट्रेलर देखने के बाद फैंस फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. इस फिल्म अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. गौरतलब है कि 'वेलकम' फ्रेंचाइजी के दो पार्ट आ चुके हैं और ये फिल्म तीसरा पार्ट है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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