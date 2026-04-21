फराह खान ने याद किया वो दौर, जब फ्री की शराब और खाने के लिए जावेद अख्तर के घर जाते थे राकेश बेदी...

फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में राकेश बेदी के पुराने संघर्षों और 'धुरंधर 2' की शानदार सफलता पर चर्चा हुई. फराह ने बताया कि कैसे राकेश कभी जावेद अख्तर के घर मुफ्त खाने-पीने जाया करते थे.

कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अपनी बेबाकी और मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने कुकिंग व्लॉग के जरिए दर्शकों को एक ऐसे एक्टर से मिलवाया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. फराह अपने कुक दिलीप के साथ दिग्गज एक्टर राकेश बेदी के घर पहुंचीं.

जावेद अख्तर के घर जाते थे राकेश बेदी

जैसे ही फराह खान राकेश बेदी के घर पहुंचीं, उन्होंने मजाकिया लहजे में उन्हें 'धुरंधर का असली हीरो' बताया. पुरानी यादें ताजा करते हुए फराह ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया. फराह ने बताया कि जब राकेश FTII (फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) में पढ़ाई कर रहे थे और वह खुद मात्र 15 साल की थीं, तब राकेश अपने दोस्तों के साथ अक्सर जावेद अख्तर और हनी ईरानी के घर डेरा डालते थे.

फराह ने ठहाका मारते हुए कहा, "ये लोग रोज FTII से जावेद अंकल के घर सिर्फ मुफ्त का खाना खाने और फ्री की ड्रिंक्स का मजा लेने पहुंच जाते थे." राकेश बेदी ने भी इन यादों को मुस्कुराते हुए बताया, जो उस दौर के स्ट्रगल और बॉलीवुड की खूबसूरत बॉन्डिंग को दिखाता है.

जब एक डायलॉग बन गया पहचान

राकेश बेदी इन दिनों आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं. फिल्म में उनके किरदार और उनका डायलॉग "बच्चा है तू मेरा" ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. राकेश ने बताया कि यह लाइन इतनी वायरल हो चुकी है कि अब वे जहां भी जाते हैं, फैंस उनसे सेल्फी से पहले इस डायलॉग को सुनाने की फरमाइश करते हैं.

उन्होंने बताया कि यह डायलॉग 2025 में आई पहली 'धुरंधर' से ही चर्चा में था, लेकिन सीक्वल में इसकी डबिंग और टाइमिंग ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. आज हर मीम पेज और रील पर यह लाइन छाई हुई है.

'धुरंधर 3' पर बड़ा अपडेट

फिल्म की फ्रेंचाइजी को लेकर भी राकेश बेदी ने अपनी राय रखी. फैंस के मन में सवाल था कि क्या 'धुरंधर 3' आएगी? इस पर राकेश ने कहा कि फिलहाल उन्हें नहीं लगता कि इसका तीसरा पार्ट बनेगा. उनके अनुसार, कहानी एक परफेक्ट एंडिग पर पहुंच चुकी है, जिसमें जासूस अपने देश लौट आता है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि यह एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, तो नए किरदारों के साथ इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन जैसे बड़े सितारों से सजी इस स्पाई-थ्रिलर ने राकेश बेदी के करियर को एक नई पहचान दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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