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Don 3: रिस्क पर लगी साख! 'डॉन 3' विवाद रणवीर सिंह को पड़ा भारी? चुकानी होगी बड़ी कीमत, मेकर्स से किया ये वादा

Don 3 Controversy: पिछले काफी समय से रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच 'डॉन 3' को लेकर विवाद चल रहा था, जो अब समझौते पर आ गया है. हालांकि, इस विवाद को सेटल करने के लिए धुरंधर स्टार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 22, 2026 3:51 PM IST

Don 3: रिस्क पर लगी साख! 'डॉन 3' विवाद रणवीर सिंह को पड़ा भारी? चुकानी होगी बड़ी कीमत, मेकर्स से किया ये वादा
रणवीर सिंह को भारी पड़ा 'डॉन 3' विवाद

Ranveer Singh Don 3 Controversy: आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि, शोहरत और कामयाबी के पीछे-पीछे बदनामी भी चलती है और ये कहावत बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के हालिया हालात से काफी हद तक मेल भी खाती है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, एक तरफ जहां साल 2026 की शुरुआत उनके लिए शानदारी रही. उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े बल्कि, वो इसके बाद दर्शकों से लेकर कई फिल्म निर्माताओं और डायरेक्टर्स की पहली पसंद भी बन गए. वहीं दूसरी तरफ एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' (Don 3) को लेकर धुंरधर स्टार को काफी कुछ भला-बुरा भी सुनना पड़ा. ऐसा कहा जा रहा है कि, कुछ निर्माताओं और लोगों ने तो उनकी इमेज बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी. हालांकि, अब 'डॉन 3' विवाद पर नया अपडेट सामने आया है.

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खत्म हुआ Don 3 से जुड़ा विवाद?

दरअसल, एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैन तले और एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के डायरेक्शन में बनने वाली 'डॉन' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त यानी 'डॉन 3' में रणवीर सिंह लीड रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया जिसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर काफी विवाद चल रहा था. हालांकि, अब ये खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बदले रणवीर सिंह का भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

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रणवीर सिंह को चुकानी होगी भारी कीमत

'डॉन 3' (Don 3 New Update) को लेकर सामने आई लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच फिल्म को लेकर चल रहा विवाद अब सेटल हो गया है. फ्री प्रेस जनर्ल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह ने मामला शांत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. एक्टर ने सेटलमेंट के दौरान अपना साइनिंग अमाउंट जोकि करीब 10 करोड़ रुपए थे उसे वापस करने का फैसला किया है.

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धुरंधर स्टार ने मेकर्स से किया ये वादा

इतना ही नहीं ये भी खबर है कि, एक्सेल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अगली फिल्म 'प्रलय' में उन्हें हिस्सेदारी देने का वादा भ किया है. बता दें कि, रणवीर सिंह की 'प्रलय' के बजट और शूटिंग को लेकर अभी चीजें फाइनल नहीं है, इसलिए हिस्सेदारी कितनी होगी, यह अभी साफ नहीं है.

क्या है 'डॉन 3' से जुड़ा पूरा विवाद?

अगर आप ये नहीं जानते हैं कि, आखिर ये विवाद क्या है तो आपको बता दें कि, आदित्य धर की 'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की 'डॉन 3' का काम शुरू करना था और उनके फैंस भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही एक्टर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया. रणवीर का कहना था कि, उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करने को कहा जो नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने फिल्म को छोड़ने को फैसला लिया.

जिसके बाद इसे लेकर काफी बवाल हुआ फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने नुकसान को लेकर हर्जाने के तौर पर 40 करोड़ रुपए की मांग की. उनका कहना था कि, एक्टर की हामी के बाद ही उन्होंने फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू किया था. इस विवाद में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी एंट्री हो गई. हालांकि, अब खबर है कि ये मामला सुलझ गया है. फिलहाल इस मामले पर किसी की भी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bollywood News Don 3 Entertainment News Farhan Akhtar Ranveer Singh