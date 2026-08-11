‘एक महीना बचा था और... 'डॉन 3' विवाद पर फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह पर साधा निशाना, कही ये बड़ी बात

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म 'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्मों के पुरानी यादों को ताजा किया. लेकिन बातचीत के दौरान फरहान ने अचानक कुछ ऐसा कह दिया, जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. फरहान ने बिना नाम लिए बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह पर निशाना साधा है, जिन्होंने कुछ समय पहले फिल्म 'डॉन 3' को बीच में ही छोड़ दिया था.
इंटरव्यू के दौरान फरहान अख्तर ने बताया कि जब वे 'दिल चाहता है' बना रहे थे, तो शूटिंग शुरू होने से महज कुछ दिन पहले सैफ अली खान ने फिल्म छोड़ दी थी. फरहान ने कहा, ‘उस वक्त तो मेरा दिमाग ही घूम गया था. हमने रोल के लिए इतनी मेहनत की थी और अचानक जब उन्होंने मना किया, तो दिल टूट गया था.’
इसी पुराने किस्से को याद करते हुए फरहान को अचानक 'डॉन 3' की याद आ गई. उन्होंने रणवीर सिंह का नाम लिए बिना चुटकी लेते हुए कहा, ‘तब शूटिंग में सिर्फ एक महीना बाकी था... खैर, यह तो आजकल एक पैटर्न सा बन गया है.’ फरहान के इस बयान पर जब इंटरव्यूअर हंसने लगा, तो फरहान ने आगे कहा, ‘यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, आजकल इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है.’
आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद उन्होंने 'डॉन 3' से अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए थे. इस वजह से मेकर्स को बहुत बड़ा झटका लगा था और बात कानूनी दांव-पेच तक पहुंच गई थी.
ऐसी खबरें थीं कि रणवीर इस बात से नाराज थे कि जब उनका करियर थोड़ा सुस्त चल रहा था, तब फरहान ऋतिक रोशन को 'डॉन' के रोल के लिए अप्रोच कर रहे थे. जब रणवीर ने फिल्म छोड़ी तो उन्होंने अपनी एडवांस फीस लौटाने की बात कही, लेकिन मेकर्स का कहना था कि प्री-प्रोडक्शन में उनका भारी नुकसान हुआ है. इसलिए उन्होंने रणवीर से 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग रखी. जिसके बाद फरहान ने फिल्म संस्था 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' को लेटर लिखा. संस्था ने पहले रणवीर के खिलाफ काम न करने का ऐलान किया, जिसके जवाब में रणवीर की लीगल टीम ने नोटिस भेजा. हालांकि, बाद में मामला शांत हुआ. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.