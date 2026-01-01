'मेरी मां की शादी...', अपनी मां की दूसरी शादी की लेकर फरहाना भट्ट ने किया ये खुलासा, बताई हैरान करने वाली चीजें

बिग बॉस फेम फरहाना भट्ट ने हाल ही में अपनी मां की दूसरी शादी के बारे में खुलकर बात की है. फरहाना भट्ट ने बताया कि उनकी मां दूसरी शादी क्यों नहीं करना चाहती थीं. आइए जानते हैं...

'बिग बॉस 19' के खत्म हुए करीब एक महीना बीत चुका है, लेकिन शो की रनर-अप रहीं फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) आज भी सुर्खियों में हैं. अपनी बेबाकी और खरी-खरी बात कहने के लिए मशहूर फरहाना ने हाल ही में 'फिल्मी विंडो' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के उन पन्नों को पलटा है, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. फरहाना ने अपनी सफलता के पीछे छिपे कड़े संघर्ष और अपनी मां के अकेलेपन पर जो खुलासे किए हैं, वे दिल को छू लेने वाले हैं.

कम उम्र में हट गया पिता का साया

फरहाना ने बताया कि उन्होंने कभी अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा. जब वह बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था. एक अकेली मां ने जिस तरह फरहाना को पाल-पोसकर इस मुकाम तक पहुंचाया, उसकी दास्तां संघर्षों से भरी है. बिग बॉस के घर में भी फरहाना अक्सर अपनी मां के इसी चीज का जिक्र करती नजर आती थीं.

जब बेटी ने दी मां को दूसरी शादी की सलाह

इंटरव्यू के दौरान फरहाना ने एक बेहद भावुक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वह बड़ी हुईं और दुनिया को समझने लगीं, तो उन्हें अपनी मां का अकेलापन महसूस होने लगा. उन्होंने एक-दो बार हिम्मत जुटाकर अपनी मां से कहा कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें एक साथी मिल सके. लेकिन उनकी मां का जवाब सुनकर फरहाना सन्न रह गईं. उनकी मां ने कहा "बेटा, मैं अब सुकून की जिंदगी जी रही हूं. तुम मुझे दोबारा उसी अंधेरे में क्यों धकेलना चाहती हो, जिससे मैं इतनी मुश्किलों के बाद बाहर निकलकर आई हूं?"

रिश्तों से उठ चुका है भरोसा

फरहाना की बातों से साफ झलकता है कि उनकी मां के लिए शादी का एक्सपीरियंस इतना कड़वा रहा कि उनका इस रिश्ते से विश्वास ही उठ गया है. फरहाना ने खुलासा किया कि पिछले 10-12 सालों से उन्होंने फिर कभी अपनी मां के सामने शादी का जिक्र नहीं किया. इसके पीछे फरहाना ने एक बहुत ही समझदारी भरी वजह बताई. उन्होंने कहा, "मैंने शादी की बात करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मेरी मां को यह न महसूस हो कि मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूं. एक उम्र के बाद माता-पिता इमोशनल रूप से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि उनके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आए." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

