ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पहाड़ से पानी में लगा दी छलांग, वीडियो देख लोग बोले- 'उतना सोचने का...'...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पहाड़ से पानी में लगा दी छलांग, वीडियो देख लोग बोले- 'उतना सोचने का...'

Actress Viral Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह पानी में छलांग लगा रही हैं. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 6, 2026 5:09 PM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पहाड़ से पानी में लगा दी छलांग, वीडियो देख लोग बोले- 'उतना सोचने का...'

बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी झलक दिखाती रहती हैं. इन दिनों वह वेकेशन पर हैं और एंजॉय कर रही हैं और इसके फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर कर रही हैं. अब फातिमा सना शेख ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने ऐसा काम किया है जो काबिल-ए-तारीफ है और उनका वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था. आइए जानते हैं कि फातिम सना शेख ने कौन सा वीडियो शेयर किया है.

Also Read
समंदर किनारे बिकिनी पहन कहर बरपा रहीं फातिमा सना शेख, एक्ट्रेस का लुक देख बढ़ी फैंस की धड़कनें, वायरल हो रहीं फोटोज

फातिमा सना शेख ने वीडियो के साथ लिखा ये कैप्शन

33 साल की एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह एक ऊंचे पहाड़ से समंदर में छलांग लगा देती हैं. फातिमा सना शेख ने इस वीडियो के साथ लिखा है, 'मुझे किनारे पर खड़े होकर ताकत जुटाने में 20 मिनट लगे और फिर मैंने छलांग लग दी. वो पल जब आप हवा में होते हैं और पानी से टकराने से कुछ समय पहले एक लंबा डरावना लगता है. डूबने का खौफ आपको डराता है और कुछ समझ नहीं आता है. क्योंकि उन सेकेंड के टुकड़ों में मैंने डर को एड्रिनलीन में बदलते हुए महसूस किया. खुद को उस बदलाव से गुजरते हुए देखना बेहद दिलचस्प था. उसके बाद तो डर का स्विच ऑफ हो गया. फिर मैंने चार बार छलांग लगाई. वो छलांग डरावनी थी ही नहीं, बल्कि वो कहानियां थीं, जो मैंने इसे करने से पहले अपने दिमाग बनाई थीं. उतना सोचने का नहीं. बस कूद जाओ.'

Also Read
Gustaakh Ishq: एक-दूजे की बाहों में कोजी हुए विजय वर्मा-फातिमा सना शेख, फैंस बोले- 'उफ्फ ये इश्क'

TRENDING NOW

फातिमा सना शेख के वीडियो पर आए ये रिएक्शन

फातिमा सना शेख का ये वीडियो काफी बहादुरी वाली है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फातिमा सना शेख के वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'वाह क्या बात है.' एक यूजर ने लिखा है, 'डर के आगे जीत है अपने प्रूफ कर दिया.' एक यूजर ने लिखा है, 'दिल की साहसी को आज पता चल गया.' एक यूजर ने लिखा है, 'उतना सोचने का नहीं कुद जाओ फिर चाहे डूब जाओ.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Entertainment News In Hindi Fatima Sana Shaikh