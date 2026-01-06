बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पहाड़ से पानी में लगा दी छलांग, वीडियो देख लोग बोले- 'उतना सोचने का...'...

Actress Viral Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह पानी में छलांग लगा रही हैं. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए.

बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी झलक दिखाती रहती हैं. इन दिनों वह वेकेशन पर हैं और एंजॉय कर रही हैं और इसके फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर कर रही हैं. अब फातिमा सना शेख ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने ऐसा काम किया है जो काबिल-ए-तारीफ है और उनका वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था. आइए जानते हैं कि फातिम सना शेख ने कौन सा वीडियो शेयर किया है.

फातिमा सना शेख ने वीडियो के साथ लिखा ये कैप्शन

33 साल की एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह एक ऊंचे पहाड़ से समंदर में छलांग लगा देती हैं. फातिमा सना शेख ने इस वीडियो के साथ लिखा है, 'मुझे किनारे पर खड़े होकर ताकत जुटाने में 20 मिनट लगे और फिर मैंने छलांग लग दी. वो पल जब आप हवा में होते हैं और पानी से टकराने से कुछ समय पहले एक लंबा डरावना लगता है. डूबने का खौफ आपको डराता है और कुछ समझ नहीं आता है. क्योंकि उन सेकेंड के टुकड़ों में मैंने डर को एड्रिनलीन में बदलते हुए महसूस किया. खुद को उस बदलाव से गुजरते हुए देखना बेहद दिलचस्प था. उसके बाद तो डर का स्विच ऑफ हो गया. फिर मैंने चार बार छलांग लगाई. वो छलांग डरावनी थी ही नहीं, बल्कि वो कहानियां थीं, जो मैंने इसे करने से पहले अपने दिमाग बनाई थीं. उतना सोचने का नहीं. बस कूद जाओ.'

TRENDING NOW

फातिमा सना शेख के वीडियो पर आए ये रिएक्शन

फातिमा सना शेख का ये वीडियो काफी बहादुरी वाली है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फातिमा सना शेख के वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'वाह क्या बात है.' एक यूजर ने लिखा है, 'डर के आगे जीत है अपने प्रूफ कर दिया.' एक यूजर ने लिखा है, 'दिल की साहसी को आज पता चल गया.' एक यूजर ने लिखा है, 'उतना सोचने का नहीं कुद जाओ फिर चाहे डूब जाओ.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more