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FIFA World Cup 2026: Kunal Khemu का हमशक्ल है ब्राजील का ये फुटबालर, तस्वीर देखकर लग जाएगा सदमा

FIFA World Cup 2026: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि देखने में हूबहू कुणाल खेमू की तरह नजर आता है. कई बार लोग इस फुटबॉलर को देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 2, 2026 10:24 AM IST
FIFA World Cup 2026: Kunal Khemu का हमशक्ल है ब्राजील का ये फुटबालर, तस्वीर देखकर लग जाएगा सदमा

FIFA World Cup 2026: Kunal Khemu का हमशक्ल है ब्राजील का ये फुटबालर

A Brazilian footballer is a lookalike of Kunal Khemu: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) पर इस समय हर किसी की नजर बनी हुई है. फीफा वर्ल्ड कप के मैच अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में खेले जा रहे हैं. हर कोई अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहा है. ऐसे में भला बॉलीवुड के सितारे कैसे पीछे रह सकते हैं, बॉलीवुड सितारे लगातार फीफा वर्ल्डकप पर नजर बनाए हुए हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. दावा किया जा रहा है कि दुनिया में एक फुटबॉलर ऐसा भी है जिसकी शक्ल कुणाल खेमू से बहुत मैच करती है. यही वजह है कि कई बार लोग कुणाल खेमू और इस फुटबॉलर में कंफ्यूज हो जाते हैं. FIFA World Cup 2026 की वजह से ये फुटबॉलर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. ये फुटबॉलर कोई और नहीं बल्कि नेमार डा सिल्वा सैंटोस जुनियर हैं, जो कि ब्राजील के लिए खेलते हैं.

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कुणाल खेमू से हो रही है नेमार जूनियर की तुलना

ब्राजील ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में नेमार जूनियर के फैंस की कोई कमी नहीं है. इंडिया के लोग भी नेमार जूनियर पर जान छिड़कते हैं. दावा किया जाता है कि नेमार जूनियर की शक्ल काफी हद तक कुणाल खेमू से मैच होती है. यही वजह है कि इंडियन फैंस कई बार कुणाल खेमू की तुलना नेमार जूनियर से करने लग जाते हैं. नेमार जूनियर फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन के लिए फुटबॉल खेलते हैं. नेमार जूनियर ने 19 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया था. शुरुआती दिनों में ही नेमार जूनियर ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था.

नेमार जूनियर का ऐसा रहा है करियर

नेमार जूनियर ने अपने करियर की शुरुआत ब्राजील के Santos FC क्लब से की, जिसके बाद उनको स्पेन के FC Barcelona, फ्रांस के पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के लिए खेलने का मौका मिला. बाद में नेमार जूनियर ने सऊदी अरब के अल हिलाल Al Hilal FC को ज्वाइ कर लिया. कुछ समय बाद नेमार जूनियर Santos वापस लौट आए. साल 2017 में नेमार का ट्रांसफर बार्सिलोना से PSG में हुआ था. 22.2 करोड़ यूरो की भारी कीमत होने के कारण नेमार जूनियर का ये ट्रांसफर सबसे महंगा बन गया. नेमार जूनियर यूईएफए चैंपियंस लीग UEFA Champions League और कोपा लिबर्टाडोरेस Copa Libertadores खिताब जीते. नेमार जूनियर 2016 के रियो ओलंपिक में ब्राजील को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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