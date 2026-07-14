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FIFA World Cup 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा ग्लैमर का तड़का! Tom Cruise से IShowSpeed तक मचाएंगे तहलका, लाइनअप देख रह जाएंगे दंग

FIFA World Cup 2026 को जल्द ही उसकी विनर टीम मिलने वाली है. फुटबॉल के इस महाकुंभ की क्लोजिंग सेरेमनी में अब बस चंद दिन रह रहे हैं. हालांकि, इसका फिनाले इस बार काफी ग्रैंड होने वाला है क्योंकि, क्लोजिंग सेरेमनी में टॉम क्रूज से लेकर IShowSpeed तक कई सितारे धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 14, 2026 8:41 PM IST
FIFA World Cup 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा ग्लैमर का तड़का! Tom Cruise से IShowSpeed तक मचाएंगे तहलका, लाइनअप देख रह जाएंगे दंग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्लोजिंग सेरेमनी शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Closing Ceremony: दुनियाभर के फुटबॉल फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है! जल्द ही इस टूर्नामेंट को उसकी विनर टीम मिलने वाली है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला बेहद करीब है, लेकिन इस महामुकाबले की शुरुआत सिर्फ फुटबॉल के रोमांच से नहीं, बल्कि ग्लैमर और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े ब्लास्ट के साथ होगी. 19 जुलाई 2026, सोमवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होने जा रहे फुटबॉल के महाकुंभ की क्लोजिंग सेरेमनी (Closing Ceremony) में हॉलीवुड के 'मिशन इम्पॉसिबल' स्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise) और दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सेंसेशन IShowSpeed एक साथ स्टेज शेयर करते नजर आएंगे. तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस बार फीफा का की क्लोजिंग सेरेमनी किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होने वाली है. आइए जानते हैं पूरा शेड्यूल और टाइमिंग क्या है.

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क्या है क्लोजिंग सेरेमनी का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग?

फुटबॉल के इस सबसे बड़े मुकाबले 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' से ठीक 90 मिनट पहले, यानी भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे क्लोजिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी. शो की शुरुआत बेहद शानदार होगी, जहां ऑस्कर और ग्रैमी अवॉर्ड विजेता मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर हडसन (Jennifer Hudson) अमेरिका का राष्ट्रगान (National Anthem) गाएंगी. खास बात ये है कि, स्टेडियम के गेट सुबह 11 बजे ही खोल दिए जाएंगे, ताकि फैंस सेरेमनी से पहले वहां होने वाली खास एक्टिविटीज और गेम्स का मजा ले सकें.

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ये बड़े ग्लोबल स्टार्स लगाने वाले हैं सुरों का तड़का

इस रंगारंग कार्यक्रम में सिर्फ टॉम क्रूज ही नहीं, बल्कि संगीत की दुनिया के कई बड़े दिग्गज अपनी परफॉर्मेंस से समां बांधेंगे. इसमें ग्लोबल म्यूजिक आइकन रॉबी विलियम्स (Robbie Williams), इटैलियन पॉप स्टार लौरा पॉसिनी (Laura Pausini) पॉपुलर सिंगर निकोल शेर्जिंगर (Nicole Scherzinger) का नाम शामिल हैं. वहीं इनके साथ-साथ यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया के बेताज बादशाह IShowSpeed भी इस एंटरटेनमेंट लाइनअप का हिस्सा होंगे. फीफा ने यह भी हिंट दिया है कि आने वाले दिनों में कुछ और सरप्राइज गेस्ट्स और आर्टिस्ट्स के नामों का खुलासा किया जाएगा.

इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप

गौरतलब है कि, इस साल का फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहा है, जिसमें 3 देशों (अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको) के 16 शहरों में कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था. इस भव्य सफर के शानदार अंत के लिए फीफा ने मशहूर 'बैलिच वंडर स्टूडियो' (Balich Wonder Studio) के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि दुनिया को एक ऐसा विजुअल ट्रीट दिया जा सके जो लोग सालों तक न भूलें.

हाफ-टाइम शो में भी होगा बड़ा सरप्राइज!

आपको बता दें कि यह क्लोजिंग सेरेमनी फाइनल मैच शुरू होने से पहले होगी. वहीं, मैच के बीच में होने वाला 'हाफ-टाइम शो' (Halftime Show) इससे बिल्कुल अलग होगा. फीफा ने साफ किया है कि, हाफ-टाइम शो का प्रोडक्शन और उसमें परफॉर्म करने वाले स्टार्स बिल्कुल अलग होंगे, जिसकी डिटेल्स बहुत जल्द शेयर की जाएंगी. यानी इस बार फाइनल मुकाबले में फैंस को डबल एंटरटेनमेंट का डोज मिलने वाला है. तो किस-किस को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी का इंतजार है? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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