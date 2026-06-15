FIFA World Cup 2026: भारत में दिखा फुटबॉल का क्रेज, ओपनिंग वीकेंड में Zee पर 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लिया मैच का मजा

फुटबॉल का महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्डकप 2026 (FIFA World Cup 2026) शुरू हो चुका है. फुटबॉल प्रेमियों के लिए 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक अलग लेवल का माहौल बनने वाला है. फीफा वर्ल्डकप 2026 का खुमार भारतीयों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फीफा वर्ल्डकप 2026 को ओपनिंग वीकेंड यानी 11 से 14 जून तक में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है. फीफा वर्ल्डकप 2026 के ओपनिंग वीकेंड के दौरान होने वाले मैच जी के डिजिटल, टीवी (Linear) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर देखे गए. इस तरह से जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) ने टूर्नामेंट के ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया है.
फीफा वर्ल्डकप 2026 के ओपनिंग वीकेंड पर कुल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपये ने इसका लुत्फ उठाया है. ओपनिंग वीकेंड के दौरान जी5 ऐप पर 6 मिलियन लोगों मैच का मजा लिया. हालांकि, इसमें रात 12 बजे के बाद का जर्मनी वर्सेज कुरकाओ का मैच शामिल नहीं है. वहीं, जी5 पर लाइव मैच और ओपनिंग सेरेमिनी देखने वाले दर्शकों ने करीब 190 मिनट का समय दिया. सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त रिकॉर्ड देखने को मिला है. दरअसल, फीफा वर्ल्डकप 2026 से संबंधित कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 360 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं. इसके अलावा जी की खास कैंपेन #watchega ने 330 मिलियन से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई. जी के स्पोर्ट्स चैनल Unite8 Sports ने देश के करीब 25 मिलियन घरों में फीफा वर्ल्डकप 2026 को लाइव टेलिकास्ट करवाया. बताते चलें कि जी5 ने फुटबॉल प्रेमियों का अनुभव बेहतर बनाने के लिए लाइव मैच के अलावा स्टूडियो शो, एक्सपर्ट पैनल और कई भाषाओं में कमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाई है. इसके साथ ही कंपनी ने देश के कई शहरों में फैन पार्क और पब्लिक स्क्रीनिंग जैसे कार्यक्रम करवाए हैं.
फीफा वर्ल्डकप 2026 के दौरान मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स को लेकर जी के प्रवक्ता ने कहा है, 'फीफा वर्ल्डकप 2026 के लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स को जो रिस्पॉन्स मिल है, उसने हमें उत्साहित किया है. ओपनिंग वीकेंड के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में फुटबॉल को लेकर क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. हमारा पूरा ध्यान इस बात परे है कि सभी फैंस को बिना किसी रुकावट के फीफा वर्ल्डकप 2026 देखने को बेहतरीन अनुभव मिले. हम दर्शकों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और हमारी टीम्स दर्शकों के अनुभव को और अच्छा बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं. आने वाले हफ्तों में जब मुकाबले और कड़े होंगे तो दर्शकों की संख्या में और भी वृद्धि देखने को मिलेगी.' जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म जी5 और टीवी नेटवर्क यूनाइट8 स्पोर्ट्स इस मोमेंटम को आगे ले जाने और दर्शकों को फीफा वर्ल्डकप 2026 के लाइव मैच दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है.