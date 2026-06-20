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कौन है FIFA World Cup 2026 की सबसे हॉट फैन? जिसके हॉट लुक ने उड़ाया गर्द, नहीं है किसी सेलिब्रिटी से कम

FIFA World Cup 2026 Who is Ivana Knoll: इस समय दुनियाभर में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्रेज छाया है. इसी बीच FIFA World Cup 2026 की सबसे बड़ी फैन के बारे में बात होने लगी है. चलिए जानते हैं कि FIFA World Cup 2026 की सबसे बड़ी फैन आखिर कौन है?

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By: Shivani Duksh | Published: June 20, 2026 11:08 AM IST
कौन है FIFA World Cup 2026 की सबसे हॉट फैन? जिसके हॉट लुक ने उड़ाया गर्द, नहीं है किसी सेलिब्रिटी से कम

FIFA World Cup 2026 Who is Ivana Knoll: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) ने इस समय दुनियाभर में बवाल मचाया हुआ है. फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जिसकी फुटबाल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है. फुटबॉल प्रेमियों के लिए फीफा वर्ल्ड कप किसी महोत्सव से कम नहीं होता. फीफा वर्ल्ड कप के मैच अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में खेले जा रहे हैं. लड़के ही नहीं, बल्कि बहुत से लड़कियां हैं जो कि फीफा वर्ल्ड कप के पीछे पागल हैं. यह वजह है कि इस समय हर किसी पर फीफा वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ा हुआ है. इसी बीच सोशल मीडिया पर बात होने लगी है कि FIFA World Cup 2026 का सबसे बड़ा फैन कौन है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम Ivana Knoll का आ रहा है. सोशल मीडिया पर हर कोई बात कर रहा है कि इवाना नॉल फुटबाल की सबसे बड़ी फैन हैं. अब आप कहेंगे कि इवाना नॉल आखिर हैं कौन और लोग क्यों उनको फुटबाल की सबसे बड़ी फैन बता रहे हैं. आपके इन सारे सवालों का जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में देने वाले हैं. इवाना नॉल एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं. इवाना नॉल को क्रोशिया की समर्थक माना जाता है.

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क्रोशिया की फॉलोअर हैं हैं इवाना नॉल?

क्रोशिया के मुकाबलों के दौरान इवाना नॉल काफी हॉट अवतार में नजर आती हैं. इवाना नॉल केवल 33 साल की हैं. मैच के मौके पर इवाना नॉल पारंपरिक लाल-सफेद चेकर्ड थीम वाला डीप नेक टॉप में नजर आईं. इवाना नॉल के इस हॉट अवतार ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया. लोग इवाना नॉल के लुक की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इवाना नॉल ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप हुए में भी धमाल मचाया था जो कि कतर में हुआ था. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर होने के साथ-साथ इवाना नॉल एक डीजे और मॉडल भी हैं.

क्रोशिया के हाथ से फिसला मैच

आपको बता दें कि इवाना नॉल का हॉट अवतार भी क्रोशिया को बचा नहीं पाया है. हाल ही में हुए मुकाबले में क्रोशिया ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार का सामना किया है. इंग्लैंड ने 4-2 के साथ जीत हासिल की है. कप्तान हेरी केन ने 2 गोल करके इंग्लैंड को जीता दिया है. वहीं मार्टिन बाटुरिना और पेटार मूसा ने क्रोशिया के लिए एक एक गोल किए. अब क्रोशिया अगला मैच नामा के खिलाफ 24 जून को खेलने वाली है. आपको बता दें कि FIFA World Cup 2026 के इंडियन राइट्स जी5 के पास हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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