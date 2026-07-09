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FIFA World Cup 2026 को मिला बड़े ब्रांड्स का साथ, नॉकआउट स्टेज के लिए 'Z' की 95% एड इन्वेंट्री फुल

FIFA World Cup 2026 के दौरान Zee Entertainment ने Zee5 और टीवी पर 95% से ज्यादा प्रीमियम विज्ञापन स्लॉट बुक किए. इस दौरान 22+ बड़े ब्रांड्स जुड़े और Ad Rates 25 लाख रुफए तक पहुंचीं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 9, 2026 8:53 PM IST
FIFA World Cup 2026 को मिला बड़े ब्रांड्स का साथ, नॉकआउट स्टेज के लिए 'Z' की 95% एड इन्वेंट्री फुल

'फीफा वर्ल्ड कम 2026'

FIFA World Cup 2026: कंटेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('Z') ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए एडवरटाइजर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स हासिल किया है. टूर्नामेंट के रोमांचक क्वार्टर फाइनल स्टेज में पहुंचने के साथ ही कंपनी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee5 और टीवी स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो की 95% से ज्यादा प्रीमियम एडवर्टाइजिंग इन्वेंट्री (विज्ञापन स्लॉट्स) पहले ही बुक कर ली है. एडवरटाइजर्स के इस शानदार रिस्पॉन्स से भारत में फुटबॉल की बढ़ती पॉपुलैरिटी का पता चलता है और यह जी के बढ़ते स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बड़े ब्रांड्स के भरोसे को भी दिखाता है.

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टूर्नामेंट की शुरुआत से ही मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाते हुए, कई अलग-अलग कैटेगरी के 22 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स ने कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है. इनमें ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, बेवरेजेस, एफएमसीजी (FMCG), हेल्थकेयर, स्पोर्ट्सवियर, लाइफस्टाइल, फैशन, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, पेंट्स, ऑयल एंड एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर शामिल हैं, जो फुटबॉल के इस सबसे बड़े वैश्विक महाकुंभ का फायदा उठा रहे हैं. यह सफलता प्रीमियम ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में कंपनी के रणनीतिक निवेश को सही साबित करती है और एक ऐसा डायवर्सिफाइड स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो बनाने के इसके विजन को मजबूत करती है जो दर्शकों, विज्ञापनदाताओं और पार्टनर्स सभी को वैल्यू दे सके.

एडवरटाइजर्स की भारी मांग के कारण नॉकआउट स्टेज के दौरान 10 सेकंड के प्रीमियम विज्ञापन की दरें (Ad Rates) 20-25 लाख रुपए तक पहुंच गई हैं. यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बड़े पैमाने, जुड़ाव और प्रीमियम ऑडियंस के माहौल को अंडरलाइन करता है. विज्ञापनों की इस जबरदस्त मांग पर टिप्पणी करते हुए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू) संदीप मेहरोत्रा ने कहा, 'विज्ञापनदाताओं से मिला रिस्पॉन्स हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा है. हमारी 95% से अधिक इन्वेंट्री पहले ही बुक हो चुकी है और 22 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स ने हमारे साथ साझेदारी की है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 ब्रांड्स के लिए बड़े पैमाने पर दर्शकों से जुड़ने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. शानदार पहुंच देने के अलावा इस टूर्नामेंट ने हमें ऐसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सॉल्यूशंस बनाने का मौका दिया है, जो लाइव स्पोर्ट्स की ताकत को डिजिटल इंगेजमेंट की सटीकता के साथ जोड़ते हैं. विज्ञापनदाताओं का यह मजबूत भरोसा हमारे एक अलग और टिकाऊ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के बड़े विजन को और मजबूत करता है.'

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विज्ञापन का यह सिलसिला Zee5 पर भी मजबूती से दिख रहा है, जहां ब्रांड्स पर्सनल और मापने योग्य एक्सपीरियंस के जरिए उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म के बढ़ते स्केल, एडवांस्ड टारगेटिंग क्षमताओं और इमर्सिव एड फॉर्मेट का फायदा उठा रहे हैं. आज के मार्केटर्स की बदलती जरूरतों को समझते हुए, कंपनी पारंपरिक मीडिया बाइंग से आगे बढ़कर बेस्पोक और क्रॉस-प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस के जरिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इकोसिस्टम पेश कर रही है. लाइव स्पोर्ट्स की बेजोड़ पहुंच को Zee5, कनेक्टेड टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑन-ग्राउंड अनुभवों की सटीकता के साथ जोड़कर, ये एंड-टू-एंड पार्टनरशिप ब्रांड्स को पूरे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने, कस्टमर्स के जुड़ाव को गहरा करने और बिजनेस पर असरदार परिणाम दिखाने में मदद कर रही हैं.

विज्ञापनदाताओं की मजबूत पार्टनरशिप के अलावा टूर्नामेंट ने टेलीविजन, डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म पर फैंस का भी जबरदस्त जुड़ाव देखा है. इंटरैक्टिव कॉन्टेस्ट, व्यूअर एक्टिवेशन्स और जुड़ाव बढ़ाने वाले अनुभवों ने दर्शकों की भागीदारी को और बढ़ा दिया है, जिससे फैंस, ब्रांड्स और टूर्नामेंट के बीच गहरा संबंध बन गया है. चूंकि नॉकआउट स्टेज में टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक और हाई-स्टेक्स मुकाबले होने वाले हैं, इसलिए विज्ञापनदाताओं की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है क्योंकि ब्रांड्स इस कॉम्पिटिशन के अनप्रेसिडेंटेड व्यूअरशिप और फैंस के जुनून का फायदा उठाना चाहते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रति विज्ञापनदाताओं का यह मजबूत रिस्पॉन्स प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट के एक उभरते हुए डेस्टिनेशन के रूप में 'Z' की स्थिति को और मजबूत करता है. इस स्पीड को बरकरार रखते हुए, कंपनी बुंडेसलीगा (Bundesliga) और इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी बड़ी प्रॉपर्टीज के माध्यम से अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो का विस्तार करना जारी रखेगी, जिससे दर्शकों और विज्ञापनदाताओं को साल भर वर्ल्ड-क्लास खेल गतिविधियों से जुड़ने के अवसर मिलते रहेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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