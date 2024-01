ओटीटी और बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने वालाे एक्टर विक्रांत मैसी इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 12 वीं फेल रिलीज हुई थी। इस मूवी को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इस वजह से बॉक्स ऑफिस पर भी विक्रांत मैसी की 12 वीं हिट साबित हुई है। बता दें कि 12 वीं को देखने के बाद कई बॉलीवु़ड स्टार्स ने रिएक्ट किया है। इस बीच अब फाइटर एक्टर ऋतिक रोशन ने विक्रांत मैसी की फिल्म 12 वीं फेल को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं ऋतिक रोशन ने फिल्म को लेकर क्या कहा...

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने अपने एक्स अकाउंट को अपडेट करते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें ऋतिक रोशन ने विक्रांत मैसी की फिल्म 12 वीं फेल को लेकर कई बातें कही है। ऋतिक ने लिखा, 'आखिरकार 12वीं फेल देखी। यह फिल्म काफी मास्टरक्लास है। बाकी सब चीजों से ऊपर, मैं फिल्म के साउंड इफेक्ट से काफी प्रभावित हूं। शानदार प्रदर्शन मिस्टर चोपड़ा, क्या फिल्म है! प्रतिभा के लिए धन्यवाद। मैं इससे बहुत प्रेरित हूं।' बता दें कि इससे पहले भी कई बॉलीवुड स्टार्स ने इस मूवी पर अपनी राय दी थी।

Finally saw 12th Fail. It’s quite a masterclass in film making. Above everything else I was inspired by the use of sound and sound effects play in enhancing the moments. Brilliant performances. Mr. Chopra , what a movie ! Thank you for the brilliance. I am deeply inspired by this…

— Hrithik Roshan (@iHrithik) January 14, 2024