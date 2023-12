Fighter Teaser to be out soon: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर 'पठान' फेम निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग फिल्म फाइटर (Fighter) पर अब हर किसी की नजर है। इस मूवी को मेकर्स अगले महीने नए साल में गणतंत्र दिवस के मौके पर जारी करेंगे। इस बीच मेकर्स ने ऐलान किया है कि मूवी का धांसू टीजर वीडियो 8 दिसंबर के दिन जारी किया जाएगा। जिसे लेकर फैंस का उत्साह चरम पर अब है। अब सुपरस्टार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर के मेकर्स ने मूवी के टीजर का सटीक वक्त भी एक जबरदस्त प्रोमो वीडियो के साथ जारी कर दिया है। Also Read - 'फाइटर' के पोस्टर रिलीज के बाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह के लुक ने लूटी लाइमलाइट

निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में फैंस का उत्साह सांतवे आसमान पर पहुंचाते हुए फिल्म फाइटर का एक धांसू प्रोमो वीडियो जारी किया है। इस प्रोमो वीडियो के साथ ही मेकर्स ने फिल्म के टीजर के सही वक्त का भी ऐलान कर दिया है। एयरफोर्स पर बनी इस मूवी का टीजर निर्माता-निर्देशक 8 दिसंबर के दिन ठीक सुबह 11 बजे जारी करने वाले हैं। जिसका ऐलान भी बिल्कुल किसी मिशन की तरह किया गया है। प्रोमो को जारी करते हुए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कैप्शन में लिखा, 'लॉक्ड, लोडेड, रेडी टू ड्रॉप, फाइटर टीजर कल।' यहां देखें सामने आया मूवी फाइटर का धांसू प्रोमो वीडियो।

फाइटर की स्टारकास्ट

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर इस मूवी में दिग्गज स्टार अनिल कपूर भी अहम किरदार में नजर आएंगे। वो एक वायुसेना अधिकारी के रोल में दिखेंगे। इसके अलावा मूवी में करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबरॉय और आमिर मलिक जैसे सितारे भी सपोर्टिंग कास्ट में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान सिद्धार्थ आनंद ने संभाली है। जबकि, फिल्म के निर्माता वायकॉम स्टूडियो हैं।

फाइटर को बनाने में लगा इतना बजट

ऋतिक रोशन स्टारर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की ये मूवी भी एक बिग बजट वाली फिल्म है। जिसे बनाने में मेकर्स ने करीब 250 करोड़ रुपये खर्चे हैं। फिल्म की लागत काफी ज्यादा है। साथ ही इस मूवी से दर्शकों की भारी उम्मीदें भी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वॉर और बैंग-बैंग की तरह ही निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की ये जोड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं।