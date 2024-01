बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' आज यानी 25 जनवरी को रिलीज हो गई है। फिल्म ने रिलीज होते बड़े पर्दे पर धमाल मचा दिया है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' को लेकर यूजर्स ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए नजर आए। किसी को फिल्म ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' के एक्शन सीन्स पसंद आए, तो किसी की दिल फिल्म को गानों पर आ गया। तो चलिए जानते हैं ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' को लेकर ट्विटर पर लोग क्या लिख रहे हैं। Also Read - 'फाइटर' की स्क्रनिंग खत्म होने पर सबा आजाद को लेने पहुंचे ऋतिक रोशन, लोगों ने बताया बेस्ट 'बॉयफ्रेंड'

Waiting for the second half? @iHrithik @AnilKapoor rocking the screen with their intensity!

#FighterFirstDayFirstShow INTERVAL! #Fighter till interval is incredible!! Engaging, stunning visuals, BGM, action, goosebumps, aerial stunts, everything is top notch! Worth it!!

Fighter's aerial shots are not just scenes; they're moments that will take our breath away. Nice movie ritik rosan ? #FighterFirstDayFirstShow pic.twitter.com/NLkj4zTYVN

#FighterFirstDayFirstShow Finally the day has arrived, congratulations and best of luck to the

entire team of #Fighter ?

It all started here ❤@justSidAnand #FighterFirstDayFirstShow pic.twitter.com/68RoJFJyXK

— Sarfuddin (@Sarfudd39591674) January 25, 2024