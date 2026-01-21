ENG हिन्दी
4 मिनट 42 सेकंड का वो गाना जिसमें Salman Khan की गर्लफ्रेंड संग भाई सोहेल खान ने लड़ाया इश्क, Video देख भाईजान को भी हुई होगी जलन!

Bollywood Song: साल 2006 में रिलीज हुई एक फिल्म का ऐसा गाना जिसने प्यार और रोमांस की एक अलग ही परिभाषा लिख दी थी. हैरानी की बात तो ये है कि, इस गाने में सलमान खान की गर्लफ्रेंड ने उन्हीं के भाई सोहेल खान के साथ इश्क लड़ाया था. क्या आपको याद आया वो गाना कौन सा है?

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 21, 2026 7:39 PM IST

Romantic Song: बॉलीवुड के गलियारों में कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही शोर न मचाएं, लेकिन उनका म्यूजिक और कुछ खास पल दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर जाते हैं. ऐसा ही एक गाना इन दिनों वायरल हो रहा है, जो 19 साल पहले आई फिल्म 'आर्यन:अनब्रेकेबल' है. इस फिल्म ने एक ऐसी रोमांटिक जोड़ी थी, जिसने अपनी सादगी से पावर कपल्स की परिभाषा बदल दी थी. हालांकि, इस फिल्म में एक गाना ऐसा था, जिसमें सलमान खान की गर्लफ्रेंड के साथ उनके ही भाई इश्क लड़ाते नजर आए थे.

क्या है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म की कहानी बॉक्सर आर्यन यानी सोहेल खान जो बड़े-बड़े सपने देखने वाला होता है और नीली आंखों वाली एक्ट्रेस नेहा उल्लाल के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में बॉक्सर आर्यन का सहारा और ताकत नेहा बनती हैं. इस फिल्म में नेहा के किरदार उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने जान फूंक दी थी. सोहेल खान की रफ-एंड-टफ बॉक्सर इमेज और स्नेहा की सॉफ्टनेस के बीच का कंट्रास्ट दर्शकों को बेहद पसंद आया था. लेकिन जिसने हर किसी का दिल जीत लिया था वो था फिल्म का एक गाना...

क्या है इस फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन?

इस फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था इसका म्यूजिक, जिसे आनंद राज आनंद द्वारा कंपोज किया गया था. इस मूवी में एक गाना था 'जानेमन' जो आज भी 2000 के दशक के सबसे बेहतरीन रोमांटिग गानों में गिना जाता है. इस गाने को सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने आवाज दी थी. जो बाद में एक कल्ट क्लासिक गाना बना. 4 मिनट 42 सेकंड के इस ट्रैक में सोहेल और स्नेहा की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि यह गाना उस दौर के हर आशिक का फेवरेट बन गया था.

आज भी क्यों खास है ये गाना?

आज के दौर के शोर-शराबे वाले गानों के बीच सोहेल खान और स्नेहा उल्लाल का 'जानेमन' गाना आज भी अपनी सादगी के कारण टिका हुआ है. स्नेहा उल्लाल की वो जादुई आंखें और सोहेल खान की शांत एनर्जी इस गाने को आज भी फ्रेश बनाती है. इस गाने की सबसे खास बात ये थी कि, इसमें सोहेल खान अपने ही भाई की गर्लफ्रेंड के साथ इश्क लड़ाते और करवाचौथ का व्रत तुड़वाते दिखे थे.


दरअसल, स्नेहा उल्लाल ने सलमान खान के साथ 'लकी: नो टाइम फॉर लव' में काम किया था. ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक लव स्टोरी मूवी में सलमान खान और स्नेहा उल्लाल के बीच प्यार, जुदाई, और मुश्किलों के बीच फंसे दोनों की फीलिंग्स के सफर को दिखाया गया था.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
