एक फिल्म ने कैसे खड़ी की Anil Kapoor और Nana Patekar के बीच दीवार? 19 साल तक बने रहे जानी दुश्मन!

Anil Kapoor और नाना पाटेकर को अक्सर आपने पर्दे पर काफी खुश और कॉमेडी करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब दोनों के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 23, 2025 8:59 PM IST

Anil Kapoor Controversy: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी का सिलसिला तो आम है, लेकिन कभी-कभी कुछ सितारों के बीच ऐसी दरार आ जाती है, जिसे भरने में दशक बीत जाते हैं. ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) और नाना पाटेकर (Nana Patekar) के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से दोनों दिग्गज सितारों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और उन्होंने 19 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की थी. तो आइए जानते हैं वो कौन सी वजह है, जो उदय शेट्टी और मजून के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई थी.

इस फिल्म ने खड़ी की थी अनिल कपूर और नाना के बीच दीवार

ये किस्सा है साल 1989 का जब डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'परिंदा' (Parinda) आई थी. लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ हुआ, जिसने अनिल कपूर (Anil Kapoor) और नाना के बीच 'कोल्ड वॉर' को जन्म दे दिया था. इस मूवी ने दोनों के करियर को नई ऊंचाइयों पर तो पहुंचाया, लेकिन दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच 19 साल लंबी खामोशी की दीवार भी खड़ी कर दी थी.

क्यों आई थी नाना पाटेकर और Anil Kapoor में दरार?

दरअसल, हुआ कुछ यूं था कि 'परिंदा' से ही नाना पाटेकर को खूब पहचान मिली थी, लेकिन इसमें उन्होंने गैंगस्टर 'अन्ना' का दमदार किरदार निभाया था. हालांकि, फिल्म में वे विलेन नहीं बनना चाहते थे बल्कि अनिल कपूर के भाई बनने वाले थे, लेकिन खुद अनिल ने फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा से कहा था कि, मेरे भाई के रोल के लिए नाना (Nana Patekar) नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ सही रहेंगे. जिसके बाद नाना को भाई से हटाकर विलेन बना दिया गया और यही बात 'अन्ना' को खटक गई.

नाना पाटेकर ने अनिल कपूर को बताया था 'बकवास'

फिल्म में नाना पाटेकर ने 'अन्ना' का किरदार निभाकर भले ही खूब नाम कमाया लेकिन उनके दिल में ये टीस जरूर बैठ गई कि, अनिल ने एक एक्टर होकर कैसे मेरा रोल बदलवा दिया. नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में इस किस्से का खुलासा करते हुए कहा था कि, 'अनिल बहुत ही बकवास आदमी है' और उन्होंने उनसे 19 साल तक बात नहीं की. वहीं बाद में अनिल कपूर (Anil Kapoor Controversy) ने भी इस बात को माना कि, भले ही उन्होंने नाना की बजाय जैकी को रिकमेंड किया था, लेकिन आखिरी फैसला डायरेक्टर का अपना था.

कब और कैसे खत्म हुई नाना-अनिल कपूर की दूरी?

हालांकि, 19 साल की इस कोल्ड वॉर का अब खात्मा हो चुका है और दोनों एक बार फिर से दोस्त बन चुके हैं. नाना पाटेकर और अनिल कपूर 19 साल बाद साल 2007 में आई फिल्म वेलकम में एक साथ नजर आए जहां उन्होंने अपनी सालों पुरानी इस दूरी को खत्म किया.

