69वें ह्यूडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2024 का विनर का नाम सामने आ गया है। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है। तो वहीं रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा कई स्टार्स ने 69वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2024 शो में सम्मान दिया गया है। विनर लिस्ट सामने आने के जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस काफी खुश दिखाई दिए, तो वहीं शाहरुख खान के फैंस इसे देखकर दुखी हो गए। फैंस को उम्मीद थी की शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद किंग खान के फैंस भड़क गए।

फिल्मफेयर अवॉर्ड 2024 में रणबीर कपूर को उनकी धांसू फिल्म 'एनिमल' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है। इस अवॉर्ड के मिलने के बाद एक्टर के फैंस खूशी के झूम उठे। हर कोई रणबीर कपूर को बधाई देता दिखा। तो वहीं शाहरुख खान के फैंस इसको लेकर भड़क गए। शाहरुख खान के फैंस का मनना हैं कि फिल्म 'जवान' और 'पठान' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड किंग खान को दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होने पर शाहरुख खान के फैंस काफी उदास है और ट्विटर पर इसको लेकर रिएक्शन देते हुए नजर आए।

If #ShahRukhKhan Don't Deserve Best Actor For #Jawan Then Believe No One Else Deserves it.

Anyways I Said This 3 Days Back Only Ke Serious Mathh Lo Filmfare Ko. SRK Aise Chindi Awards Se Bohot Bara Hai Yaad Rakhna Humesha.#HyundaiFilmfareAwards2024pic.twitter.com/OxANvmieHy

— JAWAN KI SENA (@JawanKiSena) January 28, 2024