Filmfare OTT Awards 2025: Vicky Kaushal के बेटे को देख अवॉर्ड नाइट में उछलीं Aliya Bhatt! एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल

Aliya Bhatt Vicky Kaushal Video Viral: आलिया भट्ट और विक्की कौशल का नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि आलिया ने विक्की कौशल के बेबी से मुलाकात कर ली है.

By: Kavita  |  Published: December 16, 2025 9:26 AM IST

Filmfare OTT Awards 2025: Vicky Kaushal के बेटे को देख अवॉर्ड नाइट में उछलीं Aliya Bhatt! एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल

Aliya Bhatt Vicky Kaushal Video Viral: बॉलीवुड के स्टार कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल एक क्यूट बेटे के माता पिता बन चुके हैं. विक्की और कटरीना ने अपने बेबी की गुड न्यूज तो फैंस को दी थी लेकिन अब तक कपल ने अपने बेटे की झलक फैंस को नहीं दिखाई है, लेकिन लगता है आलिया भट्ट ने सेलिब्रिटीज में से सबसे पहले विक्की और कटरीना के बेटे को देख लिए है. विक्की और आलिया की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसे देखने के बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि विक्की ने अपने क्यूट बेटे की मुलाकात आलिया से करवा दी है. आइए आपको वो फोटोज दिखाते हैं.

विक्की कौशल के बेटे से मिलीं आलिया भट्ट

बीती रात फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड नाइट में आलिया भट्ट और विक्की कौशल ने अपनी बॉडिंग से हर किसी का ध्यान खींच लिया. आलिया और विक्की इस अवॉर्ड नाइट में एक साथ बैठे हुए नजर आए. इस दौरान दोनों ही ट्विनिंग भी करते दिखे. आलिया और विक्की दोनों ही ब्लैक आउटफिट में पोज देते हुए नजर आए. इस अवॉर्ड नाइट में ही एक मोमेंट ऐसा भी आया जब आलिया विक्की कौशल के फोन में देखकर लंबी लंबी स्माइल करती दिखीं.

आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फोटोज वायरल

इसकी कुछ फोटोज भी सामने आए हैं. इसमें देखा जा सकता है कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने अपना फोन पकड़ रखा है और वह बगल में बैठी आलिया भट्ट (Aliya Bhatt) को कुछ दिखा रहे हैं और आलिया भी फोन में देखकर पहले तो लंबी लंबी स्माइल करती हैं और फिर वह अपने दोनों हाथों को चेहरे तक ले जाती हैं. अब इस वीडियो के सामने अपने बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि जरूर विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को अपने फोन में कटरीना कैफ और बेबी की फोटो दिखाई होगी. कुछ फैंस का तो यह भी कहना है कि विक्की ने आलिया से वीडियो कॉल के जरिए कटरीना और बेबी की मुलाकात करवा दी है. फैंस अब ये देखकर विक्की कौशल से डिमांड कर रहे हैं कि कपल को जल्द से जल्द फैंस से भी बेबी कौशल की मुलाकात करवानी चाहिए.

इस फिल्म में साथ नजर आएंगे आलिया भट्ट विक्की कौशल

बता दें कि विक्की कौशल की कुछ समय पहले ही फिल्म छावा रिलीज हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े. वहीं अब विक्की आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म आलिया के ऑपोजिट रणबीर कपूर नजर आएंगे लेकिन फिल्म में विक्की कौशल का रोल भी काफी अहम होने वाला है. इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
