नहीं रहे फिल्ममेकर एम.एम बेग, बंद कमरे से आई बदबू तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बरामद की बॉडी...

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक और पुराने फिल्ममेकर एम.एम. बेग (M.M. Baig) ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. 70 वर्षीय बेग का निधन जिस तरह से हुआ, उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है. कई दिनों तक अपने घर में अकेले मृत पड़े रहने के बाद, इस हफ्ते की शुरुआत में उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया.
कैसे पता चली मौत की खबर?
एम.एम. बेग के पब्लिसिस्ट हनी जवेरी ने इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बेग पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. मुंबई स्थित उनके घर का दरवाजा पिछले चार-पांच दिनों से बंद था. जब बेग के घर से तेज बदबू आने लगी, तो पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर बेग साहब का शव मिला. इसके बाद उनकी बेटी को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया.
राकेश रोशन के करीबी
एम.एम. बेग का करियर बॉलीवुड के बड़े नामों के साथ जुड़ा रहा. उन्होंने जे. ओम प्रकाश, विमल कुमार और राकेश रोशन जैसे दिग्गजों के सहायक के रूप में अपने सफर का आगाज किया था. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ऋतिक रोशन से जुड़ी है. हनी जवेरी के अनुसार बेग साहब को भाषा, उच्चारण और वाॅयस कंट्रोल की जबरदस्त समझ थी. अपनी पहली ही फिल्म 'कहो ना प्यार है' से पहले ऋतिक रोशन ने बेग साहब से ही संवाद अदायगी और एक्टिंग की बारीकियां सीखी थीं. वे ऋतिक को घंटों डायलॉग बोलने का अभ्यास कराते थे.
बतौर निर्देशक फिल्मों का सफर
बेग ने केवल पर्दे के पीछे ही काम नहीं किया, बल्कि निर्देशक की कुर्सी भी संभाली. उनके निर्देशन में बनी दो प्रमुख फिल्में थीं. पहली फिल्म थी ‘मासूम गवाह’ जो साल 1990 में रिलीज हुई, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक्टिंग किया था. वहीं दूसरी फिल्म थी ‘छोटी बहू’ इसमें शिल्पा शिरोडकर मुख्य भूमिका में थीं. इसके अलावा, वे गोविंदा की कल्ट क्लासिक फिल्मों जैसे ‘आदमी खिलौना है’, ‘जैसी करनी वैसी भरनी’, ‘कर्ज चुकाना है’ और अनिल कपूर की ‘किशन कन्हैया’ जैसी बड़ी फिल्मों से भी किसी न किसी रूप में जुड़े रहे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
