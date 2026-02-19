ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • नहीं रहे फिल्ममेकर एम.एम बेग, बंद कमरे से आई बदबू तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बरामद की बॉडी...

नहीं रहे फिल्ममेकर एम.एम बेग, बंद कमरे से आई बदबू तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बरामद की बॉडी

फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पुराने निर्देशकों में एक एम.एम. बेग का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है. एम.एम. बेग का शव उनके घर में कई दिनों से पड़ी थी, जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसी ने पुलिस को जानकारी दी. वहीं पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर बॉडी निकाली.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 19, 2026 9:36 PM IST

नहीं रहे फिल्ममेकर एम.एम बेग, बंद कमरे से आई बदबू तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बरामद की बॉडी
mm baig death

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक और पुराने फिल्ममेकर एम.एम. बेग (M.M. Baig) ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. 70 वर्षीय बेग का निधन जिस तरह से हुआ, उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है. कई दिनों तक अपने घर में अकेले मृत पड़े रहने के बाद, इस हफ्ते की शुरुआत में उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया.

कैसे पता चली मौत की खबर?

एम.एम. बेग के पब्लिसिस्ट हनी जवेरी ने इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बेग पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. मुंबई स्थित उनके घर का दरवाजा पिछले चार-पांच दिनों से बंद था. जब बेग के घर से तेज बदबू आने लगी, तो पड़ोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर बेग साहब का शव मिला. इसके बाद उनकी बेटी को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया.

राकेश रोशन के करीबी

एम.एम. बेग का करियर बॉलीवुड के बड़े नामों के साथ जुड़ा रहा. उन्होंने जे. ओम प्रकाश, विमल कुमार और राकेश रोशन जैसे दिग्गजों के सहायक के रूप में अपने सफर का आगाज किया था. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ऋतिक रोशन से जुड़ी है. हनी जवेरी के अनुसार बेग साहब को भाषा, उच्चारण और वाॅयस कंट्रोल की जबरदस्त समझ थी. अपनी पहली ही फिल्म 'कहो ना प्यार है' से पहले ऋतिक रोशन ने बेग साहब से ही संवाद अदायगी और एक्टिंग की बारीकियां सीखी थीं. वे ऋतिक को घंटों डायलॉग बोलने का अभ्यास कराते थे.

बतौर निर्देशक फिल्मों का सफर

बेग ने केवल पर्दे के पीछे ही काम नहीं किया, बल्कि निर्देशक की कुर्सी भी संभाली. उनके निर्देशन में बनी दो प्रमुख फिल्में थीं. पहली फिल्म थी ‘मासूम गवाह’ जो साल 1990 में रिलीज हुई, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक्टिंग किया था. वहीं दूसरी फिल्म थी ‘छोटी बहू’ इसमें शिल्पा शिरोडकर मुख्य भूमिका में थीं. इसके अलावा, वे गोविंदा की कल्ट क्लासिक फिल्मों जैसे ‘आदमी खिलौना है’, ‘जैसी करनी वैसी भरनी’, ‘कर्ज चुकाना है’ और अनिल कपूर की ‘किशन कन्हैया’ जैसी बड़ी फिल्मों से भी किसी न किसी रूप में जुड़े रहे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags M M Baig M M Baig Death M M Baig News