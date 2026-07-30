Salman Khan के बालों को लेकर फिल्ममेकर ने किया बड़ा दावा, सच जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Filmmaker Shailendra Singh Reveals Salman Khan PRP Treatment For Hair: जब बात बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान (Salman Khan) की हो, तो उनके लुक्स से लेकर फिटनेस तक हर चीज पर फैंस की पैनी नजर रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने आइकॉनिक और घने बालों को बनाए रखने के लिए सलमान खान (Salman Khan Hair News) ने कभी ऐसा जोखिम उठाया था, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे? हाल ही में एंटरप्रेन्योर, फिल्ममेकर और सनबर्न फेस्टिवल के को-फाउंडर शैलेंद्र सिंह (Shailendra Singh) ने एक ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा किया है, जिससे यह साबित हो गया है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को अपनी खूबसूरती और स्टारडम की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. आइए जानते हैं कि आखिर सलमान के बालों के इस 'सीक्रेट' पर फिल्ममेकर ने क्या कुछ कहा है.
हाल ही में साइरस ब्रोचा के साथ एक खास बातचीत के दौरान शैलेंद्र सिंह (Shailendra Singh On Salman Khan Hair) ने बताया कि, सबसे पहले उन्हें सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी ने अपने बाल झड़ने की चिंता के बारे में पता चला. इसके बाद वो एक मीटिंग के लिए सलमान खान के घर पहुंचे जहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे दंग रह गए. शैलेंद्र के मुताबिक, एक व्यक्ति ग्लव्स पहनकर आया और सलमान खान के स्कैल्प में इंजेक्शन लगाने लगा. उन्होंने बताया कि ये देखकर वो हैरान रह गए.
शैलेंद्र ने दावा किया कि, सुपरस्टार सलमान खान उस समय अपने बालों में प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा (PRP) थेरेपी करवा रहे थे और हैरानी की बात ये है कि, उस समय भारत में यह इलाज गैरकानूनी था. शैलेंद्र ने कहा, 'वह बिरयानी वगैरह खा रहे थे, और पीछे से एक अजीब दिखने वाला शख्स आया, उसने दस्ताने पहने... एक सुई निकाली... और उनके सिर में चुभाना शुरू कर दिया. मैंने मन में सोचा, 'भाई, यहां क्या चल रहा है?' शैलेंद्र ने बताया कि उनका वो रिएक्शन सलमान खान ने देख लिया और जवाब दिया, 'भाई, स्टार बनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है.'
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शैलेंद्र ने कहा आगे PRP थेरेपी के बारे में बताते हुए कहा, 'इसमें में वे आपका खून लेते हैं. उसे लैब में ताकतवर बनाते हैं उस समय यह अवैध था.' उन्होंने यह भी दावा किया कि बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकारों ने यह इलाज कराया था और यहां तक कि उस डॉक्टर और क्लिनिक का नाम भी बताया जहां इसे कथित तौर पर किया जाता था और कहा, 'आधा बॉलीवुड वहीं है, बल्कि आधे से भी ज्यादा... डॉक्टर दिनेश जैन, स्पर्श क्लिनिक, खार.'
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मेयो क्लिनिक के मुताबिक, प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा (PRP) थेरेपी एक रीजेनरेटिव इलाज है जो ठीक होने और टिश्यूज की मरम्मत को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति के अपने खून का उपयोग करता है. इस प्रक्रिया में थोड़ा सा खून निकाला जाता है, प्लेटलेट्स को अलग करने और गाढ़ा करने के लिए इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेस किया जाता है और फिर इसे टारगेटेड जगह पर इंजेक्ट किया जाता है. बालों के दोबारा उगने के लिए प्लेटलेट से भरपूर प्लाज्मा को स्कैल्प्स में इंजेक्ट किया जाता है, जहां माना जाता है कि प्लेटलेट्स से निकलने वाले ग्रोथ फैक्टर बालों के रोम (follicles) को उत्तेजित करते हैं, बालों की डेंसिटी में सुधार करते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…