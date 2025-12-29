Exclusive: जब एक लड़की के पीछे भागते हुए हिमालय पहुंचे थे Shekhar Kapur, मौत को करीब देख इस तरकीब से बचाई जान, जानें डरावना किस्सा?

Shekhar Kapur Exclusive: देश-दुनिया में अपनी बेहतरीन फिल्मों को लेकर पहचाने जाने वाले फिल्ममेकर शेखर कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह है, उनकी जिंदगी से जुड़ा वो वाक्या जिसमें प्यार था, लेकिन मौत बेहद करीब खड़ी थी, आइए जानते हैं, वो डरावना किस्सा क्या था?

Shekhar Kapur Exclusive: वर्ल्ड फेमस फिल्ममेकर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) की जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है. लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई करने से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड में झंडे गाड़ने तक, उनका सफर बेहद रोमांचक रहा है. हाल ही में 'बॉलीवुडलाइफ' के साथ एक खास बातचीत में शेखर कपूर ने अपनी लाइफ का वह सबसे डरावना और दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जब वह हिमालय की बर्फीली वादियों में लगभग अपनी जान गंवा चुके थे.

इश्क, हिमालय और वो अंधेरी रात

शेखर कपूर ने हंसते हुए, बताया कि जवानी के दिनों में वह पहाड़ों से बेहद लगाव रखते थे. उन्होंने याद किया, 'एक बार मैं एक लड़की के पीछे भागते-भागते हिमालय की ऊंचाइयों पर निकल गया. सबने रोका कि रात हो रही है, ऊपर मत जाओ, रास्ता भटक जाओगे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और निकल पड़ा.'



उन्होंने कहा, कि 'जैसे-जैसे वह ऊपर चढ़ते गए, घना अंधेरा छा गया और कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी. जबकि शेखर ने अच्छे से गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे. एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें समझ नहीं आया कि आगे बढ़ें या पीछे. वह बर्फ के बीच बैठ गए और उन्हें महसूस होने लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है.

मौत के बीच इस शख्स के ख्याल ने दिलाई हिम्मात

जब शेखर कपूर बर्फ में जम रहे थे, तब उनके दिमाग में अपनी मौत से ज्यादा अपनी मां और अपनी इज्जत का ख्याल आया. उन्होंने उस मजाकिया लेकिन इमोशनल पल को शेयर करते हुए कहा, 'उस वक्त दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी. मेरी मां जब दिल्ली क्लब जाती थीं, तो लोग गर्व से कहते थे, कि पंजाबी मुंडा है, और लंदन से सीए करके आया है, कितना लायक लड़का है. शादियों के रिश्ते लाइन लगाकर आते थे.'

मां और मां की इज्जत ने हौसलों को किया बुलंद

शेखर ने कहा कि 'बर्फ में बैठे-बैठे मुझे ख्याल आया कि जब मेरी मां क्लब जाएंगी, तो लोग उनसे क्या कहेंगे? क्या लोग ये कहेंगे कि उनका लायक बेटा एक कुड़ी (लड़की) के पीछे भागते-भागते हिमालय में जम कर मर गया? मुझे लगा यह तो नहीं हो सकता. मेरी मां ये ताना कैसे बर्दाश्त करेगी, कि 'शील का पुत्तर' एक लड़की के चक्कर में जान दे बैठा.'

शेखर के सामने अमा डबलाम का वो मौत को चकमा देने वाला रिफ्लेक्शन

शेखर कपूर ने बताया कि इसी ख्याल ने उन्हें अंदर से हिला दिया, उन्होंने खुद से कहा, 'नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता. यह मौत बहुत ही शर्मनाक होगी.' जैसे ही शेखर कपूर ने हार न मानने का फैसला किया, कुदरत ने भी अपना करिश्मा दिखाया. अचानक बादल छंट गए और उनके सामने अमा डबलाम (Ama Dablam) की पहाड़ियां नजर आईं, जिन्हें 'मदर एंड चाइल्ड' पर्वत भी कहा जाता है.

चांद की रोशनी जब उन बर्फीली चोटियों पर पड़ी, तो वहां से होने वाला रिफ्लेक्शन सीधे शेखर पर पड़ा. उन्होंने बताया, 'वो नजारा ऐसा था, जैसे पहाड़ मुझसे कह रहे हों कि उठो, अभी जिंदगी बहुत बाकी है. उस रिफ्लेक्शन ने मुझे रास्ता दिखाया और नई ऊर्जा दी.'

मौत का डर हमेशा के लिए खत्म

शेखर कपूर ने मजाकिया लहजे में कहा कि लोग अकसर पूछते हैं, कि मरते हुए इंसान का आखिरी ख्याल क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल तो बस यही था, कि 'लड़की के पीछे मर गया' वाला टैग लेकर नहीं जाना है. उन्होंने कहा कि उस रात के बाद से उनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया.

