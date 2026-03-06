ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Tateeree गाना गाकर बुरा फंसे Badshah, समन से शुरू हुई बात अब FIR तक पहुंची, क्या गाने पर लगेगा बैन?...

Tateeree गाना गाकर बुरा फंसे Badshah, समन से शुरू हुई बात अब FIR तक पहुंची, क्या गाने पर लगेगा बैन?

Badshah इन दिनों अपने हालिया रिलीज हरियाणवी गाने 'टटीरी' को लेकर विवादों में आ गए हैं. इस गाने को लेकर रैपर के खिलाफ पहले समन जारी हुआ और अब FIR दर्ज हो गई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 6, 2026 11:27 PM IST

Tateeree गाना गाकर बुरा फंसे Badshah, समन से शुरू हुई बात अब FIR तक पहुंची, क्या गाने पर लगेगा बैन?
बादशाह के खिलाफ FIR दर्ज

FIR Filed Against Badshah: पंजाबी और हिंदी सिंगर और रैपर बादशाह (Badshah) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, डीजे और क्लब में अक्सर उनके गानों पर लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों सिंगर अपने नए हरयाणवी गाने 'टटीरी' (Tateeree) को लेकर विवादों में आ गए हैं और इस मामले में रैपर कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बादशाह के इस गाने के खिलाफ पहले हरियाणा महिला आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया और अब इसे लेकर रैपर के खिलाफ FIR दर्ज (FIR Filed Against Badshah) हो गई है.

Also Read
Tateeree गाने में मर्यादा भूल गए Badshah? हरियाणा महिला आयोग ने थमाया नोटिस, अब रैपर को देना होगा जवाब

क्यों दर्ज हुई Badshah के खिलाफ FIR?

हरियाणा महिला आयोग के समन के बाद अब पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में बादशाह के खिलाफ चंडीमंदिर के रहने वाले अभय चौधरी ने FIR दर्ज कराई है. अभय की शिकायत के मुताबिक, बादशाह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गाने और इसके वीडियो में बहुत ही गंदी भाषा और इशारों का इस्तेमाल किया गया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि, क्लिप में लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाया गया है और जिस तरह के सीन शूट किए गए हैं, वो समाज में बहुत गलत मैसेज देते हैं.

Also Read
जब क्रिश्चियन लड़की से सिंगर बादशाह ने रचाई शादी, ज्यादा नहीं चल सका रिश्ता, मां-बाप ने पहले की कही थी ये बात...

इन धाराओं में Badshah पर दर्ज हुआ केस

शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बादशाह के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. बता दें कि, बादशाह पर IPC की धारा 296 (ये धारा सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाने या ऐसे गाने/काम करने पर लगती है जिससे समाज की मर्यादा को ठेस पहुंचती है.) और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 की धारा 3 और 4 (ये धाराएं महिलाओं को गलत या अश्लील तरीके से दिखाने वाले कंटेंट को बनाने और बांटने पर रोक लगाती है.) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

क्या है गाने को विवाद बोल जिस पर मचा है बवाल?

बता दें कि, रैपर बादशाह के इस गाने को लेकर कई जगहों पर FIR दर्ज कराई जा रही है. इसके पहले पानीपत की सविता आर्य और रोहतक के वकील राजनारायण पंघाल भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं. अगर आपने ये गाना नहीं सुना तो बता दें कि, इसकी जिस लाइन पर बवाल मचा है वो है 'आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने.' लोगों का कहना है कि यह लाइन महिलाओं और मर्यादा के खिलाफ है.

Also Read
'शक्ल से 40, अक्ल से 120...' शाहरुख खान के बर्थडे पर अक्षय कुमार ने दी खास अंदाज में बधाई, तो इस बॉलीवुड सिंगर ने लुटाया प्यार

View this post on Instagram

A post shared by DJ AG ONLINE (@djagonline)

कब रिलीज हुआ था Badshah का गाना?

गौरतलब है कि, बादशाह का ये गाना 1 मार्च 2026 को रिलीज हुई था और अब तक इसे 44 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लेकिन ये रिलीज के बाद से ही लगातार विवादों में बना हुआ है. वहीं जैसे-जैसे इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं उसे देखते हुए एक सवाल खड़ा हो रहा है कि, क्या ये गाना बैन होगा? हालांकि, अभी तक तो इस पर ऐसा कुछ देखने या सुनने को नहीं मिला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Badshah Badshah Controversy Badshah Songs Entertainment News