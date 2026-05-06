google-preferred
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • पलाश मुच्छाल पर दर्ज हुई FIR, स्मृति मंधाना के दोस्त ने लगाया 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप...

पलाश मुच्छाल पर दर्ज हुई FIR, स्मृति मंधाना के दोस्त ने लगाया 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के खिलाफ सांगली में धोखाधड़ी और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है. पलाश पर 25 लाख रुपये हड़पने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 6, 2026 1:30 PM IST
bollywoodlife.com top news

पलाश मुच्छाल पर दर्ज हुआ FIR

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक हैरान वाली खबर सामने आ रही है. म्यूजिक कंपोजर और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल अब एक गंभीर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और स्मृति मंधाना के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में रहने वाले पलाश पर महाराष्ट्र के सांगली में उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है, जिसने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. आपको बता दें कि यह एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि स्मृति मंधाना के दोस्त ने करवाया है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला धोखाधड़ी और पर्सनल मामले से जुड़ा हुआ है. पलाश मुच्छल पर आरोप लगाने वाले का नाम विज्ञान माने हैं, जो सांगली के एक एक्टर और निर्माता हैं. विज्ञान माने का दावा है कि पलाश मुच्छल ने उन्हें अपनी फिल्म 'नजरिया' में निवेश करने का लालच दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में पलाश ने फिल्म प्रोजेक्ट में अच्छे रिटर्न का वादा करके विज्ञान से 25 लाख रुपये उधार लिए थे. विज्ञान माने का आरोप है कि फिल्म पूरी हो जाने के बाद भी पलाश ने उनके पैसे वापस नहीं किए. जब उन्होंने अपने पैसों की मांग की, तो उन्हें टालमटोल का सामना करना पड़ा.

bollywoodlife.com top news
Also Read

झूठे आरोपों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे Palash Muchhal! क्या बेगुनाही साबित कर पाएंगे सिंगर? जानें क्या है पूरा माजरा

धमकी और जातिवाद का लगा आरोप

विज्ञान माने ने धोखाधडी के साथ मेंटल हैरासमेंट और डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पैसे वापस मांगने पर पलाश ने मुंबई के अपने संपर्कों का हवाला देते हुए उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. वहीं विज्ञान ने यह भी आरोप लगाया कि पलाश ने उनके खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां कीं. विज्ञान के अनुसार, इन अपमानजनक शब्दों ने उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया.

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं

सांगली शहर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने पलाश मुच्छल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया है. पलाश पर SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R)(S) लगाई गई है, जो सार्वजनिक स्थान पर जातिगत अपमान के लिए जिम्मेदार होता है. वहीं BNS की धारा 351, 302 और 352 धमकी और अन्य आपराधिक कृत्यों के लिए लगाया गया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Palash Muchhal के 10 करोड़ के नोटिस ने हिला दिया इंटरनेट, निशाने पर Smriti Mandhana का दोस्त; जाने क्या हैं पूरा मामला

फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. विज्ञान माने ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह एक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

'लड़की संग बिस्तर पर पकड़ा, जमकर की पिटाई..', Palash Muchhal के खिलाफ Smriti Mandhana के करीबी का शॉकिंग खुलासा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

इस एक्ट्रेस को बहन के पति से करनी पड़ी थी शादी, अधूरी रह गई थी मोहब्बत