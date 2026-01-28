Kantara के दैव सीन का मजाक उड़ाना Ranveer Singh को पड़ा भारी, बेंगलुरु में दर्ज हुई FIR; क्या जाना होगा जेल?

Dhurandhar की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद Ranveer Singh एक बार फिर से कानूनी शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं. एक्टर के खिलाफ बेंगलुरु में FIR दर्ज की गई है. आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है.

Ranveer Singh Kantara Controversy: एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की जबरदस्त सफलता का जश्न मना रहे हैं. 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ तन हफ्तों में 1000 करोड़ रुपए (Dhurandhar Box Office Collection) से ज्यादा की कमाई कर भारत की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म होने का खिताब अपने नाम किया, लेकिन इस बड़ी जीत के बीच रणवीर एक नए विवाद में फंस गए हैं.

क्या है विवाद की जड़?

बॉलीवुड के एनर्जी किंग कहे जाने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अक्सर अपने मजाकिया अंदाज और बेबाक हरकतों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी एक परफॉर्मेंस उनके गले की फांस बन गई है. दरअसल, ये मामला 28 नवंबर को गोवा (Goa) में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) 2025 के मंच का है, जहां हर कोई सिनेमा का जश्न मना रहा था, वहीं रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' (Kantara Chapter 1) के पवित्र 'दैव सीन' की मिमिक्री कर एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया है, जिसने अब कानूनी रूप ले लिया है.

बेंगलुरु में दर्ज हुई FIR

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के इस एक्ट के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. यह शिकायत बेंगलुरु के एक वकील प्रशांत मेथल ने दर्ज कराई है. जानकारी के मुताबिक, एक्टर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 302 के तहत केस दर्ज किया गया है.

'अपमानजनक थी Ranveer Singh की हरकत'

FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने मंच पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं और 'दैव परंपरा' का मजाक उड़ाया. शिकायतकर्ता ने बताया कि, 2 दिसंबर 2025 को जब वह इंस्टाग्राम चला रहे थे, तब उन्होंने Brief Chaat नाम के अकाउंट पर रणवीर की इस परफॉर्मेंस का वीडियो देखा, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची.

पहले गोवा में दर्ज हुई थी FIR

आपको बता दें कि, इस मामले में इसके पहले रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू संगठन ने 3 धाराओं में FIR दर्ज कराई थी. एक्टर के एक्टर से आहत हिंदू जनजागृति समिति ने गोवा राज्य के पणजी पुलिस स्टेशन में लिखित निवेदन सौंपा था, जिसमें एक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग के साथ कहा गया है कि, 'श्री चामुंडी दैवा' कर्नाटक के तुलु समुदाय के आराध्य और कुलदेवता माने जाते हैं. देवी को भूत कहना और उनके दैवी अवतार की सार्वजनिक मंच पर नकल करना समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला काम है.

रणवीर सिंह ने मांगी थी माफी

हालांकि, विवाद को बढ़ता देख रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर माफीनामा जारी किया था. 2 दिसंबर को एक्टर ने एक पोस्ट लिखा था, 'मेरा मकदस सिर्फ ऋषभ शेट्टी की शानदार परफॉर्मेंस को सबके सामने लगाना था. एक एक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि, उस सीन को उस तरह निभाना कितन बड़ी बात है. मैं ऋषभ का बहुत बड़ा फैन हूं और मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं था.'

क्या होगा अगला मुकाबला?

वहीं अगर बात करें एक्टर के वर्क फ्रंट की तो वे जल्द ही 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) में नजर आएंगे, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है. दिलचस्प बात यह है कि, बॉक्स ऑफिस पर उनका सीधा मुकाबला साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic) से होने वाला है, जो 19 मार्च 2026 को ही रिलीज हो रही है.

