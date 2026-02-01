Rohit Shetty के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने इलाके को घेरा; CCTV खंगालने में जुटी टीमें...

Rohit Shetty: बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बार फिर हिलाने वाली खबर सामने आई है. अब इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया है.

Rohit Shetty News: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) इंडस्ट्री में अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है. दरअसल, रोहित शेट्टी (Rohit Shetty Firing News) के मुंबई के जुहू इलाके में स्थित घर के बाहर शनिवार-रविवार की देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, रोहित शेट्टी के घर के फायरिंग 4 राउंड फायरिंग की गई है. घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस (Mumbai Police) और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

