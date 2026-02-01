Rohit Shetty के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने इलाके को घेरा; CCTV खंगालने में जुटी टीमें...

Rohit Shetty News: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) इंडस्ट्री में अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है. दरअसल, रोहित शेट्टी (Rohit Shetty Firing News) के मुंबई के जुहू इलाके में स्थित घर के बाहर शनिवार-रविवार की देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, रोहित शेट्टी के घर के फायरिंग 4 राउंड फायरिंग की गई है. घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस (Mumbai Police) और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.