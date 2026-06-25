google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • News and Gossip
  • ‘चौहान’ का फर्स्ट लुक आउट, थिएटर में गूंजेगा अजय देवगन का खौफ, डायलॉग सुनकर कांप उठेंगे दुश्मन!...

‘चौहान’ का फर्स्ट लुक आउट, थिएटर में गूंजेगा अजय देवगन का खौफ, डायलॉग सुनकर कांप उठेंगे दुश्मन!

अजय देवगन और आनंद एल राय की नई एक्शन फिल्म 'चौहान' का पहला लुक वीडियो आउट हो गया है. दिवंगत वीरू देवगन की जयंती पर घोषित हुई यह फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 25, 2026 4:48 PM IST
‘चौहान’ का फर्स्ट लुक आउट, थिएटर में गूंजेगा अजय देवगन का खौफ, डायलॉग सुनकर कांप उठेंगे दुश्मन!

‘चौहान’ का फर्स्ट लुक आउट

बॉलीवुड के 'सिंघम' यानी अजय देवगन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं. उनके करियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक मानी जा रही फिल्म का टाइटल आखिरकार सामने आ चुका है. इस फिल्म का नाम 'चौहान' रखा गया है. खास बात यह है कि फिल्म मेकर्स ने इस दमदार टाइटल का अनाउंसमेंट अजय देवगन के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज एक्शन डायरेक्टर दिवंगत वीरू देवगन की जयंती पर उन्हें याद करते हुए किया है.

आनंद एल राय का धमाका

अजय देवगन के फैंस के लिए यह फिल्म कई मायनों में बेहद खास होने वाली है. यह पहली बार है जब लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले मशहूर फिल्ममेकर आनंद एल राय और मास-एक्शन स्टार अजय देवगन एक साथ काम कर रहे हैं. इस मेगा प्रोजेक्ट को 'जियो स्टूडियोज' और 'कलर येलो' मिलकर पेश कर रहे हैं. फिल्म का कड़क डायरेक्शन नीरज यादव ने किया है, जबकि इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा संभाल रहे हैं.

अक्षय कुमार ने अजय देवगन को खुलेआम किया 'KISS', बर्थडे पर शेयर की ऐसी फोटो, देखकर फैंस भी रह गए दंग
Also Read

अक्षय कुमार ने अजय देवगन को खुलेआम किया 'KISS', बर्थडे पर शेयर की ऐसी फोटो, देखकर फैंस भी रह गए दंग

रोंगटे खड़े कर देने वाला अनाउंसमेंट वीडियो

फिल्म का जो अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया है, उसकी शुरुआत ही बेहद उग्र और खतरनाक प्रदर्शन की झलकियों से होती है. बैकग्राउंड में एक भारी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, "चौराहे पर 300 लड़के थे, लेकिन घर सिर्फ 270 ही पहुंचे... यानी 30 लड़के अब भी कम हैं." इसके तुरंत बाद अजय देवगन की दमदार और रौबदार आवाज गूंजती है. अजय कहते हैं, "गलती हमारी नहीं थी, ऑर्डर्स ऊपर से आए थे. ईंट का जवाब पत्थर से... और सामने वाला सीधा पत्थर ही उठा ले तो जवाब क्या?"

वीडियो में छुपा है बड़ा सस्पेंस

अजय देवगन की आवाज बैकग्राउंड में आगे और भी कड़क होती जाती है. वो कहते हैं, "टियर गैस मास्क आजकल ऑनलाइन बिकते हैं. पैलेट गन्स लिमिटेड डैमेज... 15 लाख फौजी और 35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट... उसके बाद भी पत्थर का जवाब नहीं!" इस डायलॉग से साफ हिंट मिलता है कि फिल्म की कहानी किसी बड़े पॉलिटिकल या मिलिट्री क्राइसिस के इर्द-गिर्द बुनी गई है.

Dharmendra Death: देओल परिवार के मुश्किल समय में खड़ा हुआ बॉलीवुड, Saif Ali Khan समेत दुख बांटने पहुंचे ये सेलेब्स
Also Read

Dharmendra Death: देओल परिवार के मुश्किल समय में खड़ा हुआ बॉलीवुड, Saif Ali Khan समेत दुख बांटने पहुंचे ये सेलेब्स

अजय देवगन का स्वैग

इस पूरे खतरनाक और संजीदा माहौल के बीच वीडियो में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है. बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन का मशहूर कल्ट गाना 'जुम्मा चुम्मा दे दे' बजने लगता है और अजय देवगन की स्क्रीन पर ग्रैंड एंट्री होती है. गाना रुकते ही अजय देवगन फिल्म का सबसे आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं, "जवाब आ रहा है... पठानों से कहना, चौहान आ रहा है."

कब रिलीज होगी फिल्म?

टाइटल और फर्स्ट लुक ही नहीं, मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए इस मास-एंटरटेनर फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. अजय देवगन स्टारर यह हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

गुड्डू पंडित का गुस्सा या मुन्ना भैया का स्वैग? ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के वो 5 डायलॉग, जिन्होंने टीजर में ही काट दिया भौकाल

Next Story

गुड्डू पंडित का गुस्सा या मुन्ना भैया का स्वैग? ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के वो 5 डायलॉग, जिन्होंने टीजर में ही काट दिया भौकाल