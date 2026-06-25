‘चौहान’ का फर्स्ट लुक आउट, थिएटर में गूंजेगा अजय देवगन का खौफ, डायलॉग सुनकर कांप उठेंगे दुश्मन!

अजय देवगन और आनंद एल राय की नई एक्शन फिल्म 'चौहान' का पहला लुक वीडियो आउट हो गया है. दिवंगत वीरू देवगन की जयंती पर घोषित हुई यह फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

‘चौहान’ का फर्स्ट लुक आउट

बॉलीवुड के 'सिंघम' यानी अजय देवगन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं. उनके करियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक मानी जा रही फिल्म का टाइटल आखिरकार सामने आ चुका है. इस फिल्म का नाम 'चौहान' रखा गया है. खास बात यह है कि फिल्म मेकर्स ने इस दमदार टाइटल का अनाउंसमेंट अजय देवगन के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज एक्शन डायरेक्टर दिवंगत वीरू देवगन की जयंती पर उन्हें याद करते हुए किया है.

आनंद एल राय का धमाका

अजय देवगन के फैंस के लिए यह फिल्म कई मायनों में बेहद खास होने वाली है. यह पहली बार है जब लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले मशहूर फिल्ममेकर आनंद एल राय और मास-एक्शन स्टार अजय देवगन एक साथ काम कर रहे हैं. इस मेगा प्रोजेक्ट को 'जियो स्टूडियोज' और 'कलर येलो' मिलकर पेश कर रहे हैं. फिल्म का कड़क डायरेक्शन नीरज यादव ने किया है, जबकि इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा संभाल रहे हैं.

रोंगटे खड़े कर देने वाला अनाउंसमेंट वीडियो

फिल्म का जो अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया है, उसकी शुरुआत ही बेहद उग्र और खतरनाक प्रदर्शन की झलकियों से होती है. बैकग्राउंड में एक भारी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, "चौराहे पर 300 लड़के थे, लेकिन घर सिर्फ 270 ही पहुंचे... यानी 30 लड़के अब भी कम हैं." इसके तुरंत बाद अजय देवगन की दमदार और रौबदार आवाज गूंजती है. अजय कहते हैं, "गलती हमारी नहीं थी, ऑर्डर्स ऊपर से आए थे. ईंट का जवाब पत्थर से... और सामने वाला सीधा पत्थर ही उठा ले तो जवाब क्या?"

वीडियो में छुपा है बड़ा सस्पेंस

अजय देवगन की आवाज बैकग्राउंड में आगे और भी कड़क होती जाती है. वो कहते हैं, "टियर गैस मास्क आजकल ऑनलाइन बिकते हैं. पैलेट गन्स लिमिटेड डैमेज... 15 लाख फौजी और 35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट... उसके बाद भी पत्थर का जवाब नहीं!" इस डायलॉग से साफ हिंट मिलता है कि फिल्म की कहानी किसी बड़े पॉलिटिकल या मिलिट्री क्राइसिस के इर्द-गिर्द बुनी गई है.

अजय देवगन का स्वैग

इस पूरे खतरनाक और संजीदा माहौल के बीच वीडियो में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है. बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन का मशहूर कल्ट गाना 'जुम्मा चुम्मा दे दे' बजने लगता है और अजय देवगन की स्क्रीन पर ग्रैंड एंट्री होती है. गाना रुकते ही अजय देवगन फिल्म का सबसे आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं, "जवाब आ रहा है... पठानों से कहना, चौहान आ रहा है."

कब रिलीज होगी फिल्म?

टाइटल और फर्स्ट लुक ही नहीं, मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए इस मास-एंटरटेनर फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. अजय देवगन स्टारर यह हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.